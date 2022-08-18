اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وفد من الكونجرس الأمريكى يصل إلى كينيا لبحث نتيجة الانتخابات الرئاسية

الخميس، 18 أغسطس 2022 09:09 ص
وفد من الكونجرس الأمريكى يصل إلى كينيا لبحث نتيجة الانتخابات الرئاسية انتخابات - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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وصل وفد من الكونجرس الأمريكي إلى كينيا؛ للاجتماع بالرئيس المنتخب ويليام روتو، وزعيم المعارضة رايلا أودينجا، الذي يعتزم الطعن على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

 

وقالت السفيرة الأمريكية في كينيا ميج ويتمان- وفقا لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الخميس، إن الوفد برئاسة السيناتور كريس كونز، سيلتقي أيضا بالرئيس الكيني المنتهية ولايته أوهورو كينياتا، الذي التزم الصمت منذ الانتخابات التي جرت في 9 أغسطس الجاري.

 

وكانت اللجنة المستقلة للانتخابات قد أعلنت، الاثنين الماضي فوز روتو، بعد حصوله على حوالي 50.5% من الأصوات، متغلبا على منافسه أودينجا الذي حصل على حوالي 49%، ويأتي الإعلان بعد أن انسحب أربعة من مفوضي لجنة الانتخابات السبعة من مركز الفرز الوطني، وعقدوا مؤتمرا صحفيا مقتضبا أعلنوا فيه تبرؤهم من النتائج.

 


الكونجرس الأمريكي

كينيا

الانتخابات الرئاسية

السيناتور كريس كونز



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