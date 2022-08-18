وفد سياحى من إيطاليا وإسبانيا يزور المناطق الأثرية بالمنيا.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن المحافظة استقبلت وفدًا سياحيًا من دولتي إيطاليا وأسبانيا لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، حيث زار الوفد منطقة آثار "تل العمارنة - تونة الجبل - بني حسن"، للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

من جانبه، أكد الدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة، أن المناطق الاثرية بالمحافظة، تستقبل الوفود من جميع أنحاء العالم، لافتاً، إلى أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية، والمعالم السياحية الهامة والتي منها منطقة آثار الأشمونين والتي تقع شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومتر، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كم شمال شرق مدينة ديرمواس، إلى جانب منطقة تونا الجبل والتي تقع على بعد 67 كم جنوب غرب مدينة المنيا وكذلك منطقة البهنسا ودير جبل الطير بمركزي بني مزار وسمالوط.



وفد سياحي من دولتي إيطاليا وأسبانيا يزور المناطق الأثرية بالمنيا (1)



وفد سياحي من دولتي إيطاليا وأسبانيا



وفد سياحي من دولتي إيطاليا وأسبانيا يزور المناطق الأثرية بالمنيا (3)



وفد سياحي من دولتي إيطاليا وأسبانيا



وفد سياحي من دولتي إيطاليا وأسبانيا