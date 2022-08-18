وفاة طفل اختناقا بعدما نسيه والده داخل سيارة فى الإمارات

كتب محمد جمال

أعلنت الشرطة الإماراتية أن طفلا قضى اختناقا داخل سيارة والده المغلقة، بعدما ترجل منها ونسي ابنه، حسبما ذكرت صحيفة " الإمارات اليوم"، وقالت شرطة أبو ظبي إن الطفل كان بصحبة والده الذى ترجل من السيارة بعدما وصلا البيت، ونسيه داخلها، وأغلقها وسط حرارة الشمس المرتفعة.

وأوضحت أن الوالد "كان منشغلا طوال الرحلة بمحادثة هاتفية حول مشكلات عمله، حتى أدرك متأخرا وهو داخل المنزل، أنه نسي ابنه داخل المركبة".

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن النقيب محمد حمد العيسائي، وهو من مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، أن "نسيان طفل داخل مركبة، جريمة وعقوبتها تصل إلى الحبس أو الغرامة التي لا تفل عن خمسة آلاف درهم لولي الأمر أو المرافق للطفل، بحسب قانون الطفل".

وحذر العيسانى من خطورة ترك الأطفال في المركبات دون رقابة أو نسيانهم ، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، مما يعرضهم لخطر الوفاة أو الاختناق بسبب نقص الأكسجين الناتج عن الاحتباس الحراري داخل المركبة.

وشهدت الإمارات العديد من حوادث ترك الأطفال في المركبات ونسيانهم، مما عرضهم لخطر الوفاة، خصوصا خلال فترة الصيف، وما تشهده من ارتفاع في درجات الحرارة، الأمر الذي يتسبب في وفاتهم أو تعريضهم لاختناق الطفل سريعا نظرا لنقص الأكسجين.