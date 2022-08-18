اليوم السابع
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وزير الزراعة يجتمع مع مديرى مديريات الزراعة والطب البيطرى بالمحافظات

الخميس، 18 أغسطس 2022 01:40 م
وزير الزراعة يجتمع مع مديرى مديريات الزراعة والطب البيطرى بالمحافظات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتبت أسماء نصار

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عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعا مع مديرى مديريات الطب البيطرى والزراعة بالمحافظات عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة سير العمل في العديد من الملفات المهمة بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية  وبعض قيادات الوزارة. 

أكد "القصير" في بداية الاجتماع على أهمية التعاون والعمل الجماعى بين جميع قيادات الوزارة ومديري المديريات في المحافظات مشيرا إلى أن المرحلة القادمة تحتاج  لتكثيف العمل وبفكر مختلف والتواجد الميداني الدائم مع المزارعين.

 وشدد على ضرورة متابعة المحاصيل الصيفية الاستراتيجية وخاصة القطن والذرة والأرز وإجراء الحصر الدقيق للمساحات المنزرعة فعليا من على أرض الواقع وأيضا متابعة تنفيذ الزراعة التعاقدية في محصول الذرة خاصة بعد الإعلان عن الاسعار المحفزة لتوريد المحصول لمصانع الاعلاف.

كما شدد وزير الزراعة على ضرورة المتابعة المستمرة لملف التعديات على الأراضي الزراعية، والمرور الدائم على الأحواض، وإزالة أى حالة تعد في المهد، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتعديين، لافتا إلى أن توجيهات وتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه لا تهاون مع أى متعدى، باعتبار الحفاظ على الرقعة الزراعية أمن قومي.

وشملت تكليفات وزير الزراعة لمديري مديريات  الزراعة، ضرورة الرقابة على ملف الأسمدة والمبيدات  وكافة مستلزمات الإنتاج مع ضرورة توزيع التقاوى مبكرا وقبل موسم الزراعة بوقت كافي والتوسع في إقامة الحقول الإرشادية.

 

وكذلك ضرورة تكثيف حملات التوعية بمنظومة التحول للري الحديث، وتعريف المزارعين بالفوائد التي تعود عليهم من اتباع نظم الري الحديثة، فضلا عن العمل على تيسير الاجراءات على المزارعين، للتحول الى النظم الحديثة للري، لافتا الى ضرورة تحديث نظم الري في كافة المساحات المنزرعة بالجهات التابعة للوزارة ومنها مزارع قطاع الانتاج والمحطات البحثية، حتى تكون نماذج يتم الاسترشاد بها كذلك سرعة الانتهاء من توزيع كارت الفلاح، وأيضا متابعة الأصول التابعة للوزارة لتحقيق أقصى استفادة منها وزير الزراعة وجه مديري مديريات الطب البيطري بضرورة متابعة حملات تحصين المواشي ضد الأمراض والأوبئة مع التأكد من توافر الامصال واللقاحات البيطرية.

واستكمال حصر وتسجيل وترقيم الثروة الحيوانية كذلك متابعة مراكز تجميع الألبان، ومشروع البتلو، والتوعية بأهمية الاشتراك في صندوق التأمين على الماشية ونشر ثقافة التلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات.


الزراعة

الطب البيطرى

وزير الزراعة

المواشى



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