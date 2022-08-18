وزارة الزراعة الروسية تقترح تخصيص 10 مليارات روبل إضافية لدعم إنتاج الحبوب

وقالت الوزارة "يتضمن هذا العام تقديم دعم بقيمة 10 مليارات روبل هذا العام. وإلى جانب ذلك، أرسلت وزارة الزراعة مبادرة إلى الحكومة لتخصيص 10 مليارات روبل إضافية، وسيسمح هذا بالحفاظ على ربحية المنتجين الزراعيين وسط ارتفاع تكاليف الإنتاج".

وأشارت الوزارة إلى أنه اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، سيكون التسجيل في نظام المعلومات الفيدرالي لتتبع منتجات الحبوب والحبوب المصنعة شرطا إلزاميا للمصنعين الزراعيين لتلقي إعانات لسداد جزء من تكاليف إنتاج وبيع محاصيل الحبوب، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضافت وزارة الزراعة الروسية أنه سيتم إدخال التعديلات ذات الصلة على التشريع من خلال مشروع مرسوم أعدته الوزارة ويخضع الآن للمناقشة العامة.