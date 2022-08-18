"هيبا".. وادى العزلة والنقاء فى الصحراء الشرقية (صور)

البحر الأحمر - عماد عرفة

تشتهر الصحراء الشرقية بأوديتها الجبلية الوعرة وغيرها الطبيعية التي تكتسي بعد سقوط المطر باللون الأخطر بعد انتشار العشب بها، ومن بين تلك الأودية الشهيرة بالصحراء الشرقية وادى هيبا، الذى نتعرف عليه في المعلومات الآتية.



- وادي هيبا يقع جنوب غرب مدينة الشلاتين، ويزوره كثيرا شباب القبائل للتنزه فيه لما يشهده من طبيعة خلابة.



- يتميز وادى هيبا بطبيعته الخلابة، وتنبت فيه كميات كبيرة من الأشجار التي تتميز بظلالها الكبيرة.



- يطلق عليه الكثير من أهالي القبائل المختلفة بحلايب وشلاتين بوادي العزلة والنقاء.



- يصل إليه الكثير من أبناء قبائل البشارية والعبابدة للتنزه ورعي الأبل والأغنام لوفرة العشب به.



- يبعد قرابة ساعتين من مدينة الشلاتين، ويعد ضمن مناطق محمية جبل علبة الشهيرة.



- ولم يعرف سبب تسميته حتى الآن بهذا الاسم، إلا أن هذا الاسم من الأسماء المنتشرة في قبائل البجا.



- يوجد مسجد شهير بوادي هيبا مشيد من الأخشاب يعد من العلامات المميزة هناك، حيث إن رؤيته تعد علامة وصول للوادي لأنه يظهر من مسافات بعيدة.





طبيعة خلابة بوادى هيبا



منازل أبناء القبائل هناك



وادى العزلة والنقاء



وادى هيبا بالصحراء الشرقية