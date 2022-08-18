نيابة محرم بك تباشر التحقيقات فى واقعة مقتل شخص بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تباشر نيابة محرم بك بالإسكندرية، التحقيقات فى واقعة مقتل شخص بسبب خلافات مع أحد الأشخاص بسبب ركن السيارة، والتحفظ على كاميرات المراقبة فى محيط الواقعة، والاستماع إلى شهود العيان، والتحفظ على الجثمان فى مشرحة الإسعاف بعد معاينته.

وكان شخص قد لقى مصرعه، اليوم الخميس، بطعنة نافذة فى الرقبة بمنطقة محرم بك، وسط الإسكندرية، بسبب خلافات على ركنة السيارة أمام أحد المحال التجارية.

وتلقى اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية، ومساعد الوزير، إخطارًا من قسم محرم بك، يفيد مقتل شخص أمام محله بمنطقة محرم بك، وسط المدينة.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث محرم بك إلى موقع الحادثة، ووجدوا الجثة غارقة في دمائها، وتم نقلها إلى مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق في الموضوع.

ووفقًا لشهود عيان فقد قتل صاحب محل كاوتش في منطقة محرم، يدعى عمرو، 35 عامًا، بطعنة في رقبته من مستأجرين جراچ تحت عمارة بجوار المستشفى القبطي بسبب الخلافات على عدم وضع عربيات أمام محله، حيث كانا يرغبان في ركن أحد السيارات أمام محل عمرو، ومن ثم اعترض عليهما فقام أحدهما بطعنه في رقبته ما أدى إلى وفاته في الحال، وتناثرت الدماء على السيارة التي كانت موجودة في موقع الحادث.