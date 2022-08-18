اليوم السابع
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الخميس، 18 أغسطس 2022 04:57 م
أكرم القصاص
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ننشر أماكن المقارئ القرآنية التابعة للأزهر فى محافظة الإسكندرية

الخميس، 18 أغسطس 2022 04:46 م
ننشر أماكن المقارئ القرآنية التابعة للأزهر فى محافظة الإسكندرية الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلنت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية عن مقارئ جديدة في إطار تجويد العملية التعليمية والتنمية المهنية المستدامة لمعلمي ومعلمات القرآن الكريم.

وأعدت شئون القرآن الكريم بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، تحت رعاية الشيخ خميس محمد وكيل أول المنطقة وإشراف الشيخ محمد عبد النبي محمد موجه عام القرآن الكريم بالمنطقة، عدد سبع مقرات مقاريء قرآنية وهي كالتالي:

معهد فتيات الفتح المبين لمعلمي ومعلمات إدارة وسط الأزهرية.

ومعهد الراشدين لمعلمي ومعلمات إدارة المنتزة الأزهرية.

ومعهد محرم لمعلمي ومعلمات إدارة شرق الأزهرية.

ومعهدي الشهيد وليد وحسين أحمد لمعلمي ومعلمات إدارة العامرية  الأزهرية.

ومعهدي محمد مصطفى جاد وبرج العرب الابتدائي النموذجي لمعلمي ومعلمات إدارة غرب التعليمية الأزهرية وذلك بداية من يوم 20/ 8/ 2022، بواقع يومين أسبوعياً.

 


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