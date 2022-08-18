نجاح وحدة طب أسرة الزمامى بالأقصر فى اجتياز معايير التسجيل القومية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، عن نجاح وحدة طب أسرة الزمامي التي تقدم خدمات الرعاية الأولية لمنتفعى التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، فى إعادة التسجيل باجتياز معايير التسجيل القومية المعترف بها دولياً.

ويقول الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، أن وحدة طب أسرة الزمامي تخدم 7231 فرد بواقع 3380 ملفاً عائلياً، وقدمت مايقرب من 27 ألف خدمة حتى الآن، حيث تقدم الوحدة خدمات الرعاية الأولية والتي تشمل (طب الأسرة - تنظيم الأسرة – الطوارئ - عيادة الأسنان - الصيدلية - المعمل - فحص شامل)، ليصل بهذا إجمالي عدد المنشآت الصحية التي تم اعتمادها وتسجيلها بمحافظة الأقصر حتى الآن إلى 40 منشأة صحية بإجمالي 37 وحدة ومركز إضافة إلى 3 مستشفيات تابعين لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر.

ويضيف مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه بعد نجاح التسجيل هو أول خطوات اعتماد المنشآت وضمان تقديمها خدمات صحية ذات جودة عالية تتواكب مع آخر مستجدات الجودة والسلامة العالمية، بما يتماشى مع تحقيق مستهدفات هيئة الرعاية الصحية ومشروع التأمين الصحى الشامل الجديد.

وأوضح الدكتور أحمد شفيق، أنه في عيادة علاج الألم بمستشفى الكرنك الدولي يتم علاج خشونة الركبة والمفاصل نهائياً، وذلك بإستخدام أحدث التقنيات غير الجراحية الآمنة تماماً، وتحت إشراف الدكتور أحمد سنبل استشاري التخدير وعلاج الألم بالمستشفى، حيث أنه للمفاصل دور كبير في تسهيل عملية الحركة ويساعد في ذلك السائل الزُليلي ( Synovial fluid ) الذى يقلل احتكاك العظام، وعندما تقل هذه المادة تتسبب في حدوث خشونة المفاصل، ومن أشهر أنواع خشونة المفاصل انتشاراً هي خشونة الركبة.

ويمكن الكشف بعيادة علاج الألم بمستشفى الكرنك الدولي يوم الأربعاء من كل أسبوع، وذلك عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك والاتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد للكشف، حيث أنه من أشهر الأسباب التي قد تؤدي إلى الإصابة بخشونة الركبة(الشيخوخة والتقدم في العمر - نتيجة عوامل وراثية - الإجهاد والإصابات المتكررة للركبة - ممارسة بعض أنواع الرياضة التي تزيد من إصابات الركبة واجهادها)، وبعض الحالات المرضية مثل ( التهاب المفصل الروماتويدي، وزيادة إفراز هرمون النمو GH، زيادة نسبة الحديد في الجسم ).