اليوم السابع
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نائب محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بإنشاء مول للملابس المستعملة بحى العرب

الخميس، 18 أغسطس 2022 06:51 م
نائب محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بإنشاء مول للملابس المستعملة بحى العرب مشروع مول الملابس المستعملة
بورسعيد - محمد عزام

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كلف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، بمتابعة سير ومعدلات العمل الجارية فى إنشاء أحدث مول تجاري لتجارة الملابس المستعملة بحى العرب، للوقوف على آخر تطورات معدلات العمل في إنشاء المول، رافقه خلالها المهندس وليد الدعدع رئيس حى العرب، والمسئولين عن تنفيذ المشروع.

ووجه نائب المحافظ -خلال تفقده الأعمال الإنشائية- بالإسراع فى معدلات التنفيذ، وذلك بناء على تعليمات محافظ بورسعيد لسرعة تشغيل المول في أقرب وقت.

وأكد نائب المحافظ، أن المول الجديد سيكون منطقة جذب سياحي ومزارا لزوار المدينة وأبنائها بما يضمه من وسائل ترفيه وتوفير الراحة للزائرين .

 

تفقد الاعمال بالمول
تفقد الاعمال بالمول

 

مشروع مول الملابس المستعمله
مشروع مول الملابس المستعمله

 

نائب المحافظ في المول للملابس المستعمله
نائب المحافظ في المول للملابس المستعمله

 


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