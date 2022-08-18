ميدفيديف: أكثر من نصف سكان أوروبا ليسوا على استعداد لدعم العقوبات ضد روسيا

وكالات الأنباء

قال دميترى ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسى، أن أكثر من نصف سكان الاتحاد الأوروبى، وفى بعض البلدان ثلثهم، غير مستعدين لدعم العقوبات المناهضة لروسيا، حسبما نقلت "سبوتنيك" الروسية.

وقال ميدفيديف فى منشور على "تلجرام"،: "العقوبات ضد روسيا "حسب استطلاعات الرأى أيضا" ليست جاهزة لدعم أكثر من النصف، وفي بعض الدول حتى ثلثي سكانها. خاصة وأن الدعم يقدم على نفقتهم الشخصية البحتة. علاوة على ذلك، كل هذا هراء - من الادخار على حرق الجثث إلى غسل ورق التواليت - من أجل معاقبة روسيا البعيدة، التي لم تؤذ أيا من مواطني الاتحاد الأوروبي من خلال عمليتها في أوكرانيا".

وبحسب رأيه، يبدأ المواطن الأوروبي العادي في التفكير في سبب دفع ثمن خطايا الآخرين.

وأكد ميدفيديف: "بالطبع، نريد تعاونا سلميا وتجارة وتبادلات وأشياء أخرى طبيعية لكل شيء. نحن لا نعزل أنفسنا عن أي شخص، نحن نؤيد أي مقترحات معقولة".