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موسكو تطالب واشنطن بإصدار تأشيرات الوفد الروسى باجتماعات عمومية الأمم المتحدة

الخميس، 18 أغسطس 2022 11:00 ص
موسكو تطالب واشنطن بإصدار تأشيرات الوفد الروسى باجتماعات عمومية الأمم المتحدة الامم المتحدة
كتبت : هند المغربي

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طالب مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية بيوتر إليتشيف الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة إصدار تأشيرات للوفد الروسي المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى رأسه وزير الخارجية سيرجي لافروف.

وقال إليتشيف لوكالة أنباء "نوفوستي" الروسية:"  أنه بتوجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، فإن لافروف سيرأس الوفد الروسي في أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن بلاده تدعو الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى السعي لدى الجانب الأمريكي؛ للامتثال الصارم بالتزاماته بموجب الاتفاقية المبرمة بين الأمم المتحدة وحكومة الولايات المتحدة، بما في ذلك النظر في جميع طلبات التأشيرات بحسن نية وفي الوقت المحدد.

يُذكر أن الولايات المتحدة فرضت في فبراير الماضي عقوبات على لافروف بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، تشمل حظرا على دخول البلاد وتجميد أصوله في الولايات المتحدة، ووصفت وزارة الخارجية الروسية، من جانبها، هذه العقوبات بأنها غير شرعية، لافتة إلى أن لافروف ليس لديه حسابات في بنوك أجنبية، ووفقًا للاتفاقية بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة، بصفتها الدولة المضيفة للمقر، ينبغي على السلطات الأمريكية ألا تخلق عقبات أمام ممثلي ومسؤولي الدول الأعضاء في المنظمة لزيارة الأمم المتحدة.

 

 


الأمم المتحدة

روسيا

الولايات المتحدة

فلاديمير بوتين

الجمعية العمومية



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