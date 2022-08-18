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ممثلة الادعاء العام في فلوريدا: ننتظر إحاطة من وزارة العدل حول سرية وثائق ترامب

الخميس، 18 أغسطس 2022 09:53 م
ممثلة الادعاء العام في فلوريدا: ننتظر إحاطة من وزارة العدل حول سرية وثائق ترامب ترامب
كتب أحمد عرفة

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أبلغ المدعي العام الأمريكي محكمة فلوريدا أن الـFBI تلقى تهديدات على خلفية تفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال المدعي العام الأمريكي أمام محكمة فلوريدا: قلقون على سلامة الشهود في قضية "وثائق ترامب".

وقالت ممثلة الادعاء العام في فلوريدا: القاضي قال إنه ليس مجبرا لإبقاء وثائق دونالد ترامب سرية، وأضافت ممثلة الادعاء العام في فلوريدا: ننتظر إحاطة من وزارة العدل حول سرية وثائق ترامب.

وتابعت ممثلة الادعاء العام في فلوريدا: القاضي سيحدد الوثائق السرية التي سيمنع تداولها للجمهور.

 

 


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