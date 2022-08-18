مكتبة الإسكندرية تعلن مد فترة التسجيل لبرنامج الماجستير والدكتوراه بالدراسات الهلينستية

أعلنت مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية عن مد فتح باب التسجيل لبرنامج الدبلوم التخصصي والماجستير ولأول مرة الدكتوراه في الدراسات الهلينستية من جامعة الإسكندرية، وذلك لخريجى الجامعات إلى 30 أغسطس 2022.

و برنامج الدبلوم التخصصي والماجستير والدكتوراه في الدراسات الهلينستية هو نتاج التعاون بين مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية، ومؤسسة فاردينويانيس اليونانية، وجامعة الإسكندرية. يتم التدريس باللغة الإنجليزية.

يوفر مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية بالتعاون مع مؤسسة فاردينويانيس منحة بنسبة 75% من الرسوم الدراسية للمتقدمين (تطبق الشروط والأحكام).

ويشترط في التسجيل لنيل درجة الماجستير أن يكون الطالب حاصلًا على ليسانس الآثار والدراسات اليونانية والرومانية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات بتقدير جيد.

أما الطلاب الحاصلون على ليسانس أو بكالوريوس في تخصصات أخرى، فيمكنهم الحصول على دبلوم تخصصي في الدراسات الهلينستية قبل التسجيل لدرجة الماجستير.

ويشترط في التسجيل لنيل درجة الدكتوراه في الدراسات الهلينستية أن يكون الطالب حاصلًا على درجة الماجستير في الدراسات الهلينستية أو في فرع التخصص من إحدى الجامعات المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات.

ويتناول مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية حقبة مهمة من تاريخ الإسكندرية؛ وهي الفترة التي أنشئت وازدهرت فيها المدينة، وتمتد إلى نهاية عصر البطالمة، أي نهاية عهد الملكة كليوباترا.