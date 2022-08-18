مقاطعة فى تكساس الأمريكية تزيل 41 كتابا من المدارس بسبب المحتوى الجنسى

كتبت: نهال أبو السعود

قررت إحدي مقاطعات ولاية تكساس الأمريكية إزالة 41 كتابا من المكتبات المدرسية، بينما يقوم المسؤولون بإجراء مراجعة باستخدام إرشادات المحتوى التي سيوافق عليها مجلس الأمناء.

وبحسب شبكة فوكس نيوز، تضم قائمة الكتب التي يطلب المسئولون من منطقة مدارس كيلر المستقلة إزالتها "مذكرات آن فرانك والكتاب المقدس و كل الأولاد ليسوا أزرق".

قال متحدث باسم منطقة مدارس كيلر، أنه يطلب من موظفي الحرم الجامعي وأمناء المكتبات مراجعة الكتب التي تم الطعن فيها في العام الماضي، لتحديد ما إذا كانت تستوفي متطلبات السياسات المعتمدة حديثًا من مجلس الأمناء، مشيرا الى إن الكتب التى تعتبر متوافقة مع السياسات الجديدة "ستعاد إلى المكتبات بمجرد التأكد من التزامها بالسياسة الجديدة".

يمكن لأعضاء المجتمع والآباء والموظفين التشاور، فيما يتعلق بكتاب أو مصدر تعليمي مستخدم في برنامج التعليمي، في السابق، كانت لجنة تنظر في التحديات، وتحدد ما إذا كانت الكتب "مناسبة تربويًا أو مبتذلة".

رد تشارلز راندكليف، رئيس مجلس أمناء كيلر، على مزاعم على وسائل التواصل الاجتماعي بأن المقاطعة تحظر كتبًا مثل الكتاب المقدس وآن فرانك، مشيرًا إلى أنها "كاذبة".

قال راندكليف: "ستراجع المنطقة هذه الكتب وفقًا لسياسة محدثة باستخدام إرشادات المحتوى في انتظار موافقة مجلس الإدارة بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية أو يحتاجون إلى تذكير، وافق المجلس على سياسات جديدة بشأن المواد التعليمية (EFA و EFB المحلي) لحماية الأطفال من المحتوى الجنسي الصريح، والذي وجد طريقه إلى مدارسنا."

وقال إن وكالة تكساس التعليمية طلبت من المنطقة التعليمية الموافقة على السياسات القائمة على المحتوى فيما يتعلق بمحتوى المكتبة، وأضاف إن السياسة الجديدة توجه مسؤولي المدرسة لإعادة تقييم المواد التعليمية التي سبق أن اعترض عليها أفراد المجتمع.

واشار راندكليف أن كتبًا مثل "Gender Queer" و "All Boys Aren't Blue" "مليئة بالمحتوى الجنسي الصريح وغير المبرر وليس لها مكان في أيدي الأطفال".