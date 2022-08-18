مفوضة الأمم المتحدة تشيد بتقدم بنجلاديش فى مجال التنمية

كتبت:هند المغربي

أشادت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، بالتقدم الذي أحرزته بنجلاديش في مجال التنمية، مؤكدة أن بنجلاديش خطت خطوات واسعة في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والقضاء على الفقر، والحصول على التعليم والصحة، وخفض وفيات النساء والأطفال، والحصول على الغذاء والمياه والصرف الصحي.

وأشارت باشليت -في ختام مهمتها الرسمية الأولى إلى دكا- إلى أن بنجلاديش ظلت رائدة في المنتديات الدولية بشأن قضايا رئيسية في مجال حقوق الإنسان، مثل الهجرة وتغير المناخ، كما نهضت لتوفير الملاذ لأكثر من مليون لاجئ من الروهينجا الذين أجبروا على الفرار من الاضطهاد والجرائم الدولية الخطيرة التي تُرتكب ضدهم عبر الحدود في ميانمار، حسبما أفاد مركز إعلام الأمم المتحدة.

وأكدت مفوضة الأمم المتحدة أن بنجلاديش تواصل أيضا مواجهة التحديات على جبهة حقوق الإنسان، وقد تمكنتُ من مناقشة العديد من هذه التحديات على نطاق واسع مع الحكومة وأعضاء المجتمع المدني، مشيرة إلى أن بنجلاديش تدخل أيضا دورة انتخابية، حيث من المقرر إجراء انتخابات عامة العام المقبل.