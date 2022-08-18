اليوم السابع
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مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين جراء عواصف رعدية بجزيرة "كورسيكا" الفرنسية

الخميس، 18 أغسطس 2022 12:49 م
مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين جراء عواصف رعدية بجزيرة "كورسيكا" الفرنسية عاصفة رعدية - ارشيفية
كتبت: هناء أبو العز

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أعلنت السلطات المحلية في جزيرة "كورسيكا" الفرنسية الخميس، مصرع 3 أشخاص، وإصابة 12 آخرين جراء عواصف رعدية عنيفة ضربت المنطقة.
 
وقالت وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية، إن بعض المناطق تجاوزت فيها سرعة الرياح 220 كيلومترا في الساعة، وقد انقطعت الكهرباء عن نحو 45 ألف منزل في الجزيرة بسبب العواصف القوية، وذلك بحسب ما أعلنته شركة الكهرباء الفرنسية.
 
بدورها، قالت الهيئة البحرية الفرنسية للبحر الأبيض المتوسط إن هناك حوالي 60 عملية إنقاذ جارية على طول الساحل الغربي لجزيرة "كورسيكا" لمساعدة العديد من السفن التي واجهت مشاكل بسبب العواصف وذلك في تغريدة لها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حسبما نقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية.
 
وفي جنوب فرنسا، ضربت عواصف رعدية يوم أمس الأربعاء ميناء "مرسيليا" القديم ومحكمة المدينة الرئيسية وأجبرت السلطات على إغلاق الشواطئ القريبة.
 
يشار إلى أنه بعد صيف من الجفاف وموجات الحر وحرائق الغابات، ضربت عواصف عنيفة فرنسا والدول المجاورة في الأيام الأخيرة.
 
 

فرنسا

عواصف رعدية

كهرباء

حرائق غابات

موجات الحر



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