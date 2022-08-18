اليوم السابع
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الخميس، 18 أغسطس 2022 04:51 م
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مصرع طفل غرقا إثر انزلاق قدمه داخل ترعة المحمودية فى البحيرة

الخميس، 18 أغسطس 2022 03:33 م
مصرع طفل غرقا إثر انزلاق قدمه داخل ترعة المحمودية فى البحيرة الانقاذ النهرى -أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقى طفل مصرعه غرقا داخل إحدى الترع بمركز المحمودية بالبحيرة، وتم انتشال جثته والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.
 
كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة المحمودية يفيد غرق محمد ص.ع 14 سنة داخل مياه ترعة المحمودية بالقرب قرية عرفان التابعة لدائرة المحمودية وذلك اثر انزلاق قدمه داخل الترعة.
  
وتمكنت قوات الانقاذ النهرى من انتشال جثة المتوفى ونقلها إلى غرفة حفظ الموتى  بمستشفى المحمودية  العام تحت تصرف النيابة العامة. 
 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة. 
 
 
 

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