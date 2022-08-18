مصرع طفلة سقطت من الطابق الخامس بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

لقيت طفلة مصرعها عقب سقوطها من الطابق الخامس بمدينة 6 أكتوبر، حيث اختل توازنها، ما أسفر عن سقوطها ومصرعها، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بمصرع طفلة نتيجة سقوطها من عقار بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن طفلة تبلغ من العمر ما يقرب من 12 سنة اختل توازنها وسقطت من الطابق الخامس، ما أسفر عن مصرعها في الحال متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرتها، والذين لم يشتبهوا في وفاتها جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.