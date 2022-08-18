مصرع شخص بطعنة نافذة بسبب خلافات على ركن السيارة بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

لقي شخص مصرعه، اليوم الخميس، بطعنة نافذة في الرقبة بمنطقة محرم بك، وسط الإسكندرية، بسبب خلافات على ركن السيارة أمام أحد المحال التجارية.

وتلقى اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية، ومساعد الوزير، إخطارًا من قسم محرم بك، يفيد بمقتل شخص أمام محله بمنطقة محرم بك، وسط المدينة.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث محرم بك إلى موقع الحادثة، ووجدت الجثة غارقة في دمائها، وتم نقلها إلى مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق في الموضوع.

ووفقًا لشهود عيان فقد قتل صاحب محل كاوتش في منطقة محرم، يدعى عمرو، 35 عامًا، بطعنة في رقبته من مستأجرين جراج تحت عمارة بجوار المستشفى القبطي بسبب الخلافات على عدم وضع عربيات أمام محله، حيث كانا يرغبان في ركن إحدى السيارات أمام محل عمرو، ومن ثم اعترض عليهما فقام أحدهما بطعنه في رقبته أدت إلى وفاته في الحال، وتناثرت الدماء على السيارة التي كانت موجودة في موقع الحادث.