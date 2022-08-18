مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان بكفر صقر فى الشرقية

الشرقية – فتحية الديب

لقي شاب مصرعه متأثرًا بجراحه الناتجة عن اصطدام القطار به، اليوم، وذلك أثناء عبوره مزلقان قرية أبو الشقوق دائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية، بطريق الخطأ.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم قطار بشخص ومصرعه ناحية مزلقان أبو الشقوق كفر صقر، أثناء عبوره شريط السكك الحديد بطريق الخطأ.

بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم قطار بالمدعو "محمد ف ع"، 20 عامًا مقيم كفر الغنام كفر صقر ما أسفر عن وفاته في الحال.

تم تحرير المحضر اللازم ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر صقر المركزى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وصرحت بالدفن وطلبت التحريات حول الواقعة.