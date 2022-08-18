مصرع شاب سقط من شرفة شقته فى المعادى

لقي شخص مصرعه اثر سقوطه من الطابق السادس لعقار سكنى فى المعادى ، بعد اختلال توازنه وسقوطه من شرفة منزله وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبال شخص، مصاب بكسور ونزيف داخلى، إثر سقوطه من علو، وتوفي جراء إصابته بمنطقة المعادى.

وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتم العثور على جثة الضحية يرتدى ملابسه بالكامل، وبه عدة كسور وكدمات.

وتشير التحريات الاولية إلى اختلال توازن الضحية حال توقفها بشرفة منزله اثناء تثبيت حبل غسيل وسقوطه، وتجرى مباحث القسم تحريات مكثفة لكشف ملابسات الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.