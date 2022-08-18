مسن أمريكى يحاول قتل زوجته بـ"قوس وسهم".. "ABC" تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

ألقت السلطات في ولاية ايوا الأمريكية القبض على رجل يبلغ من العمر 68 عامًا ووجهت إليه تهمة الشروع في القتل بعد أن اعتدى على جوزته بقوس والسهم بينما كانت نائمة على أريكة في منزلهم.

وقع الحادث في حوالي الساعة 1:13 من صباح يوم الأربعاء عندما استجابت السلطات في أوتوموا بولاية أيوا على تقرير يفيد باصابة امرأة في منزل في البلدة التي تقع على بعد 90 ميلاً جنوب شرق عاصمة الولاية دي موين.

وبحسب ما ورد كانت الضحية ، التي تم تحديدها لاحقًا على أنها ليليان دينيسون البالغة من العمر 68 عامًا ، على الأريكة عندما اقترب منها زوجها بقوس وسهم وصوب عليها وهي نائمة ، وفقًا لبيان صحفي نشرته إدارة شرطة أوتوموا.

تقول السلطات إن دينيسون نقلت إلى مستشفى محلي وعولجت من إصابات طفيفة أصيب بها في الهجوم، وتم إطلاق بعد ذلك ومن المتوقع أن تبقى على قيد الحياة.

وتمكن زوجها من الفرار من مكان الجريمة بعد أن هاجمها لكن تم تحديد مكانه بعد حوالي تسع ساعات ، بحسب الشرطة.

وقالت الشرطة في بيان "في وقت لاحق من ذلك الصباح في حوالي الساعة 10:00 صباحًا ، قام ضباط من قسم شرطة أوتوموا وإدارة شرطة مقاطعة وابيلو باعتقال جورج إدوارد دينيسون ، البالغ من العمر 68 عامًا ، بالقرب من منطقة غابات حول إيفرجرين ومابل في أوتوموا".

تم القبض على جورج دينيسون واحتجازه ووجهت إليه تهمة محاولة ارتكاب جريمة قتل إلى جانب الاعتداء والعنف المنزلي، ولم تكشف السلطات عن أي دوافع محتملة في هذه القضية.

ووفقا للتقرير، تم احتجازه في هذه التهم في سجن مقاطعة Wapello بسند نقدي قيمته 50000 دولار فقط ولكن من غير الواضح متى سيمثل أمام المحكمة.