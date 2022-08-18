مركز التطوير المهنى يكرم رئيس جامعة الزقازيق على جهوده لإنجاح المراكز الجامعية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

استقبل الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، وفدًا ممثلاً عن الجامعة الأمريكية برئاسة الدكتورة مها فخرى المدير التنفيذى لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهنى بالجامعة الأمريكية، وأمير رشدى مدير المشروع بجامعة الزقازيق، بحضور الدكتور هلال عفيفى عميد كلية التجارة، الدكتور صبرى عبد الرحيم القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، الدكتور عبد العليم اسماعيل مدير المركز العام للتطوير المهنى بالجامعة، والدكتور أحمد بغدادى مدير المركز الجامعى للتطوير المهنى بكلية التجارة، ولفيف من العاملين بالمراكز الجامعية للتطوير المهنى بالجامعة .

جاءت زيارة وفد الجامعة الأمريكية اليوم لتكريم رئيس الجامعة تقديراً لمجهوداته المتميزة والمتواصلة لخدمة العملية التعليمية والبحثية والمجتمعية بالجامعة ومحافظة الشرقية كافة، والطفرة الكبيرة التى حدثت بالجامعة فى كافة المجالات، بالإضافة إلى الدعم الكبير الذى قدمته الجامعة تحت رعايته منذ البداية إلى المراكز الجامعية للتطوير المهنى بجامعة الزقازيق .

وتحدث رئيس الجامعة عن رحلة العمل التى عاصرها منذ بداية نشأة المراكز وحتى الوصول إلى تحقيق أرقام متقدمة حققت تميزاً لمراكز التطوير المهنى بالجامعة عن غيرها، مؤكداً ضرورة استمرارية العمل بالمراكز دون أى تغيير والاستمرار على نفس النهج ونفس الجودة والسعى نحو التميز وتحقيق مراكز متقدمة دائماً، لما لهذا العمل من أهمية كبيرة، وذلك لخدمة أبنائنا الطلاب بكافة أرجاء المحافظة ليصبحوا فاعلين ومؤثرين فى المجتمع .

وأعربت الرئيس التنفيذى للمشروع بالجامعات، عن بالغ سعادتها بالتعاون المثمر بين الجامعة الأمريكية وجامعة الزقازيق، حيث تعد مراكز جامعة الزقازيق من أفضل المراكز على مستوى الجامعات من حيث ارتفاع أرقام التسجيل بها، كما أثنت أيضاً على فريق العمل بالمراكز، بما يتميزون من براعة والروح العالية لفريق العمل، مما ساهم فى مساعدة وتأهيل الطلاب فى مواكبة سوق العمل، وبناء خطط مستقبلية لهم.

وأشار الدكتور هلال عفيفى عميد كلية التجارة إلى أنه لولا دعم إدارة الجامعة تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجامعة لم نكن لنصل إلى هذا الإنجاز فى المراكز الجامعية للتطوير المهنى، والذى يتضح من خلال ردود أفعال الطلاب الايجابية حول مستوى أداء المراكز فى تقديم خدمات متميزة لأبنائنا الطلاب .

وفى ختام الزيارة قدم وفد الجامعة الأمريكية درعاً تذكارياً لرئيس الجامعة، كما تم تكريم مديرى المراكز الجامعية للتطوير المهنى، والتقاط الصور التذكارية .

وعلى جانب آخر، التقى الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق بمديرى العموم بقاعة مجلس الجامعة، مقدماً لهم خالص الشكر على جهودهم المخلصة وصادق تعاونهم خلال فترة رئاسته للجامعة، بحضور المهندس عادل فيكتور أمين عام الجامعة، عارف صبحى أمين مساعد الشئون الإدارية، لمياء عبد المطلب أمين مساعد شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أدهم الدمرداش مدير عام إدارة مكتب رئيس الجامعة، عمرو راجح مدير العلاقات العامة، ولفيف من مديري العموم والعاملين بالجامعة.

وخلال كلمته وجه شعلان الشكر والعرفان للدكتور عاطف الصياد على جهوده المخلصة خلال فترة توليه أميناً عاماً للجامعة، مشيراً إلى روح الود والمحبة والتعاون والإخلاص الموجودة بين كافة العاملين بجامعة الزقازيق ، والذى ينعكس ايجابياً على مستوى الأداء فى مختلف قطاعات الجامعة .

وخلال اللقاء قدم مديرو العموم درعاً تذكارية لرئيس الجامعة والدكتور عاطف الصياد أمين عام الجامعة السابق علي جهودهم في تطوير جامعة الزقازيق بكلياتها وكافة قطاعاتها ، وعرفاناً بدورهم في تحقيق طفرة كبيرة ومتميزة فى شتى المجالات، مما ساهم في إثراء الحياة العلمية والبحثية وتقدم وازدهار المستوى التعليمي والأكاديمي بالجامعة ، فضلا عن زيادة التعاون والعلاقات بين الجامعة والعديد من القطاعات.

وفى سياق آخر، استقبل الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق فريق مخبز مستشفى الأطفال الجامعى وأسر وأطفال مرضى التمثيل الغذائي احتفالا بفوز مخبز مستشفي الأطفال الجامعي بالمركز الأول في مسابقة نادي ريادة الأعمال الأولى لعام 2022 لأفكار الشركات الناشئة، حيث قدم الشكر لإدارة المستشفيات وفريق المخبز على الأداء المتميز بالمسابقة ومجهودهم فى الإرتقاء بالمخبز والخدمات المقدمة للمرضى من الأطفال المصابين بأمراض التمثيل الغذائي، بحضور الدكتور وليد ندا المدير التنفيذى للمستشفيات، والدكتور وسام مختار مدير مستشفى الأطفال الجامعى، ومحمد فكرى المدير المالى والإدارى للمستشفيات، وأعضاء فريق المخبز وعدداً من أمهات الأطفال.

وقدم فريق المخبز وأسر الأطفال الشكر والتقدير لجهود رئيس الجامعة في إنشاء ودعم المخبز المتميز والفريد على مستوى الجمهورية، كما قدم فريق المخبز أيضاً درع المسابقة تقديراً وامتنانا لجهوده ودعمه المستمر لمخبز مستشفى الأطفال الجامعى.