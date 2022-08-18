مدينة الأقصر تزيل 3 حالات تعدى فى المهد بالمخالفة للقانون.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي، حملة مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بنطاق المدينة، وذلك في إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حزم لمحاولات التعدي علي الأراضى الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء وتحرير محاضر فورية للمخالفين.

وأسفرت جهود الحملة عن إزالة 3 حالات في المهد بإجمالي مساحات 400 متر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك كالتالي:- (إزالة أعمدة دور ثالث علوى في المهد بمنطقة عزبة جودة بحي شمال على مساحة 120 متر - إزالة أعمدة دور أول علوي وقواطيع في المهد بمنطقة نجع الطينة بحي شمال على مساحة 150 متر - إزالة سور في المهد من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بمنطقة نجع العرب بحي المطار على مساحة 130 متر).

وأكد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، على تكثيف المرور الدوري والحملات لوقف مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، كما وجه بتكثيف حملات النظافة وإزالة الإشغالات للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة الأقصر.

فيما عقد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، اجتماعاً تحضيرياً لمناقشة استعدادات المحافظة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وذلك بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية وبالتنسيق مع مديرية الأمن، وتم خلال الإجتماع مناقشة الاستعداد المبكر والتنسيق الكامل والتدقيق، ومعاينة الأماكن المستهدفة بالإزالة، وتجهيز كافة المعدات والتأكد من سلامتها، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف.

وأكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة، والاستمرار في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، موجها بالمتابعة المستمرة، وإزالة أية تعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين، لافتاً إلى ضرورة الحفاظ على ما يتم استرداده من أراضي أملاك الدولة.



ازالة اعمال البناء المخالف بمدينة الأقصر



جانب من حملات ازالة التعديات بمدينة الأقصر