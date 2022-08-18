مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستعد لقيادة وفد محطة زابوريزهزهيا النووية

وكتب كوليبا في تغريدة على موقع تويتر، بحسب وكالة أنباء أوكرينفورم الأوكرانية ، اليوم الخميس، "خلال اتصالنا الهاتفي، أبلغني المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه استجابة لدعوة أوكرانيا، مستعد لقيادة وفد من الوكالة إلى محطة زابوريزهزهيا النووية"، مضيفا: "لقد أكدت على الضرورة الملحة للبعثة للتصدي لتهديدات الأمن النووي الناجمة عن الأعمال العدائية الروسية".

وكان الاتحاد الأوروبي و42 دولة قد وجهوا دعوة إلى روسيا من أجل سحب قواتها على الفور من محطة زابوريزهزهيا للطاقة النووية ومن كامل أراضي أوكرانيا.

من جهته ، دعا الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج إلى انسحاب القوات الروسية من محطة زابوريزهزهيا النووية وضرورة إرسال بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى هناك.