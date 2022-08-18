محافظ كفر الشيخ: إزالة 99 حالة تعدى ضمن الموجة الـ 20 لإزالة التعديات

كفر الشيخ - محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مواصلة إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ضمن الموجة الـ 20 للإزالات، والتي بدأت المرحلة الأولى منها السبت الماضي 13 أغسطس، وتستمر حتى 1 سبتمبر، لافتا إلى تنفيذ إزالة 13 حالة تعد على مساحة 2759 متراً، بقرى دسوق، اليوم الخميس، ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوق الدولة ممتلكاتها.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع حملات الإزالة التي تتم بالمراكز والقرى، مؤكداً أنه تم ازالة 99 حالة تعد منذ بدء المرحلة الأولى من الموجة الـ 20 وذلك بالتنسيق مع كافة جهات الولاية والأجهزة المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن ، مؤكداً أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض منوهًا إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية التي بدأت السبت الماضي بالمرحلة الأولى وتستمر حتى 1 سبتمبر المقبل تليها المرحلة الثانية في المدة من 10 إلى 29 سبتمبر 2022 ثم المرحلة الثالثة في الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر المقبل.

وأوضح المحافظ أنه وجه الأجهزة والجهات التنفيذية بالتنسيق المستمر بين كافة الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات ذات الصلة،على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة،مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد و على المجارى المائية بصورة أساسية فى بداية الموجة، بمتابعة المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، وإشراف السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق.