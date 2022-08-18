محافظ قنا يستعرض جهود الدولة فى تنفيذ المشروعات القومية ويبحث شكاوى المواطنين

استعرض محافظ قنا، في بداية المؤتمر جهود الدولة، والحكومة خلال الـ 8 سنوات الماضية فى تنفيذ المشروعات، و إطلاق المبادرات لتحسين مستوى الخدمات ورفع مستوى معيشة المواطنين، حيث أوضح أن حجم الاستثمارات التى تم انفاقها حتى الآن بالمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تتجاوز 30 مليار جنيه لتنفيذ 964 مشروع خدمى بالمراكز الخمسة المستهدفة وهى " أبوتشت، فرشوط، دشنا، الوقف، قوص "، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بذلت جهود حثيثة فى تنفيذ المشروعات المستهدفة، مما ساهم فى إنجاز العديد من تلك المشروعات في زمن قياسي و احتلت المحافظة الترتيب السابع على مستوى محافظات الجمهورية فى نسب تنفيذ المشروعات رغم أنها الوحيدة التى يتم تنفيذ المبادرة فى 5 مراكز منها.

وأضاف الداودي، أن جهود القيادة السياسية خلال السنوات الماضية، نجحت فى العبور بالدولة المصرية من الأزمات العالمية الأخيرة ، مثل جائحة كورونا، و الحرب الروسية الأوكرانية ، مؤكدا أن كلتا الأزمتين أثرت بالسلب على جميع دول العالم، إلا أن الإجراءات الاستباقية التى نفذتها الدولة المصرية نجحت فى تخفيف حدة الأزمتين على جموع الشعب المصرى، لافتا إلى أن تلك النتائج الايجابية تدفعنا نحو الاستمرار فى تقديم الدعم والمساندة لقيادتنا السياسية الحكيمة لتحقيق مزيد من التقدم والاستقرار ، وتحقيق رؤية مصر 2030 ، كما تطرق المحافظ إلى الحديث عن جهود الدولة فى دعم الإستثمار وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظة ، لجذب المزيد من المستثمرين وزيادة نسب الإشغال بتلك المناطق لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

واستعرض الدكتور محمد شعبان، المساعدات التى تقدمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء للفئات الأولى بالرعاية، موضحا أن اللجنة تضم 13 عضو من الأساتذة الجامعيين الخبراء، وتنعقد اسبوعيا لدراسة الحالات الطبية الحرجة التى تحتاج إلى تدخلات جراحية دقيقة، ويتم التنسيق مع المراكز الطبية والمستشفيات المتخصصة، لتحويل هذه الحالات اليها وتقديم العلاج اللازم لها، وأضاف أن اللجنة تستقبل ايضا طلبات ذوى الاحتياجات الخاصة الراغبين فى الحصول على اطراف صناعية او اجهزة تعويضية ، ويتم تقديمها للمستحقين مجانا.

وعقب ذلك استعرض الدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة كمّ المشروعات التى تم تنفيذها من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيرا إلى أنه حتى الآن تم الانتهاء من تنفيذ 1700 مشروع فى مختلف القطاعات الخدمية من خلال برنامج التنمية المحلية ، بلغ نصيب مركز دشنا منها 183 مشروع بتكلفة 280 مليون جنيه ، بينما بلغ نصيب دشنا من مشروعات حياة كريمة 200 مشروع ، بنسبة 21%، من إجمالى المشروعات التى يتم تنفيذها من خلال المبادرة؜، بتكلفة مالية بلغت 6 مليارات جنيه.

كما قام كل من النائب سيد فؤاد ، والنائبة حنان عبدالمنعم بعرض احتياجات مركز دشنا من خدمات ومشروعات ، وقام مسئولو الأجهزة التنفيذية بالرد علي تلك المطالب ، ووعدوا بدراستها ومدى امكانية تنفيذها .

وعقب ذلك بدأ المحافظ بالإستماع إلى شكاوى المواطنين الحاضرين، حيث استمع لشكوى كل مواطن على حدة، مشيرا إلى أن الشكاوى تنوعت مابين طلبات تعيين وانتداب وتوصيل مرافق والحصول على معاشات ومساعدات اجتماعية من مديرية التضامن الاجتماعي والعلاج على نفقة الدولة بالإضافة الى مشكلات المواطنين الخاصة بإستخراج تراخيص بناء وتشغيل محلات وقد أحال المحافظ عددا من الطلبات التى تحتاج الى الدراسة الى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة وإعادة العرض عليه مرة أخرى لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.