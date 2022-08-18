محافظ قنا يتفقد قافلة طبية بقرية أبو دياب في دشنا

قنا صابر سعيد

تفقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، فعاليات القافلة الطبية الموسعة التى تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بالتعاون مع جامعة طنطا، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، ومديرية الشئون الصحية بقنا، بقريه أبودياب غرب التابعة لمركز دشنا، بهدف الكشف على المواطنين غير القادرين، وتقديم العلاج اللازم لهم، وإجراء العمليات الجراحية علي نفقة الدولة، وذلك تحت إشراف الاساتذة المختصين بكلية الطب بجامعة طنطا، رافقه الدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، والدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من مسئولى جامعة طنطا.

قال محافظ قنا، إن القافلة الطبية يجرى تنظيمها على مدار 3 أيام، حيث بدأت بالأمس فى مستشفى قنا العام، والذى شهد اقبالا كثيفا من المواطنين تخطى عددهم 1000 مواطن، واليوم فى قرية أبودياب غرب وتشهد اقبالا كبيرا أيضا من قِبل أهالى القرية، وتختتم القافلة فعالياتها غدا الجمعة بمقر مستشفى هو التابعة لمركز نجع حمادى، مشيرا إلى أن القافلة يشارك بها 33 طبيب من كلية طب جامعة طنطا ، متخصصون فى ١٦ تخصص طبى من بينها عدد من التخصصات الدقيقة ( العيون - الجلدية - القلب والاوعية الدموية - الاطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - السكر والغدد الصماء - الجراحة العامة - الأنف والاذن - أمراض النساء - الاسنان - الأطراف الصناعية - القدم السكري).

وأضاف الداودي، أنه بالإضافة إلى الأطباء الذين يقومون بإجراء الكشف الطبى بمقر القافلة ، فإنه يوجد عدد من الأطباء المتخصصين فى الجراحة متواجدون بمستشفى قنا العام، يقومون بإجراء العمليات الجراحية للحالات التى يتم تحويلها بعد الكشف عليها ضمن فعاليات القافلة ، تيسيرا على المواطنين غير القادرين، وبهدف تقديم افضل الخدمات الطبية لهم.



القافلة



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