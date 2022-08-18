محافظ قنا يتابع نموذج لزراعة القصب بنظام الشتل بالأنسجة بقرية المخادمة

تابع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، معدلات نمو قصب السكر بالحقل الإرشادي النموذجي بقرية المخادمة التابعة لمركز قنا، ضمن المشروع القومى للتحول نحو زراعة محصول قصب السكر باستخدام أسلوب الشتل بالأنسجة، وتطبيق نظام الري بالتنقيط، تمهيدا لتعميمه على مستوى المحافظة، بهدف زيادة إنتاجية فدان القصب وترشيد مياه الري، رافقه المهندس أشرف عبد الرازق، وكيل وزارة الزراعة، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة، وطارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا والمشرفين على زراعة المحصول ومُلاك الحقل، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وا ستمع محافظ قنا، إلى شرح تفصيلى من وكيل وزارة الزراعة لمراحل زراعة القصب بالشتلات بأول حقل إرشادي بمحافظة قنا بواقع 5 أفدنة حيث قامت إدارة المحاصيل السكرية بتوفير 40 ألف شتلة صنف س 9 التي تتميز بالانتاجية العالية ومقاومة الآفات والأمراض، بينما قام جهاز تحسين الأراضي بتوفير شبكة الري بالتنقيط، مشيرا إلى أن الشتلة الواحدة " الجورة " تضم اكثر من ١٥ عود قصب، وهو ضعف العدد المنزرع فى المحاصيل العادية، لافتا إلى أن معدلات نمو المحصول جيدة جدا، وذلك في إطار سعي الدولة المصرية إلى تطوير قطاع الزراعة والتوسع في إنتاج المحاصيل الزراعية التي تدخل في الصناعة، بهدف تحقيق زيادة الإنتاج وسد حاجة الأسواق المحلية ومن ثم التصدير إلى الخارج.

وقال محافظ قنا، إن هذا الحقل الوحيد على مستوى الجمهورية الذى يتم زراعته بنظام شتلات الأنسجة صنف (سى 9)، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو النهوض بمحصول قصب السكر والتوسع في زراعته بنظام الشتلات واستخدام أساليب الري الحديث من أجل زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف الزراعة، مما يحقق مردود اقتصادى إيجابي علي المزارعين، بالإضافة إلى التغلب على مشاكل الزراعة التقليدية وزيادة إنتاجية الفدان، فضلا عن توفير نفقات مكافحة الحشائش، ورفع كفاءة استخدام الأسمدة وعدم إهدارها، وكذا ترشيد إستخدام المياه بما لا يقل عن 40 % مقارنة بالزراعة التقليدية، ومن ثم سهولة استخدام الميكنة الزراعية.

يذكر أن محافظه قنا تعد الأولى علي مستوي الجمهورية في إنتاج السكر من خلال 3 مصانع لتكرير وإنتاج السكر بمدن نجع حمادى ودشنا وقوص، كما أن المساحة المنزرعة بمحصول قصب السكر بالمحافظة تبلغ حوالي 120 ألف و 360 فدان تمثل حوالي 37% من إجمالى المساحة المنزرعة بالقصب علي مستوي الجمهورية تنتج حوالي 3 ملايين طن قصب خام تنتج بدورها حوالي 300 ألف طن سكر سنويًا.



