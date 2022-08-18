محافظ سوهاج يعلن التشغيل التجريبى لمحطة صرف قرية "نزالى داوود" بطهطا.. صور

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن بدء التشغيل التجريبي لمحطة رفع صرف صحي قرية "نزالي داوود" بمركز طهطا، بتكلفة إجمالية بلغت 27 مليون و120 ألف و 111جنيه، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، وذلك في إطار خطة المحافظة لتوفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين، وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي .

وأوضح محافظ سوهاج، أن المشروع يخدم 11 ألف و961 مواطن حتى عام 2055م، ويبلغ عدد الوصلات المنزلية الحالية 925 وصلة، مشيرا إلى أن مساحة المحطة تبلغ 625 متر مربع.

وقال المهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إلى أن المحطة تشتمل على " عنبر تشغيل، مظلة المولد، المحولات، غرفة الأمن"، وعدد 3 طلمبات منها 2 عاملة، وطلمبة احتياطي، حيث تصرف الطلمبة 55 لتر/ ثانية؛ لتصل إلى 70 لتر/ ثانية مستقبلية في عام 2055م، مشيرا إلى أن طول الشبكة يبلغ 7500 متر، بأقطار مواسير من 160 وحتى 400 مم، فيما يبلغ قطر مواسير خط الطرد 250 مم بطول 950 متر.