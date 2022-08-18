محافظ بورسعيد يتفقد مجمع المنطقة الحرة ومركز الخدمات الاستيرادية.. صور

بورسعيد - محمد عزام

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، خلال جولته الميدانية، سير وانتظام العمل داخل مجمع المنطقة الحرة، بجمارك بورسعيد والمسئول عن الإفراج عن بضائع المنطقة الحرة.

والتقى المحافظ، عددا من العاملين بمجمع المنطقة الحرة، للتأكد من توافر المناخ المناسب لأداء العمل بدقة وانتظام، مؤكدًا على تقديم الدعم اللازم للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة بالمجمع، وتماشيا مع أعمال التطوير التي شهدتها مختلف المؤسسات بمحافظة بورسعيد.

واطلع محافظ بورسعيد، على انتظام العمل داخل أقسام المجمع، مؤكدًا أهمية توفير سبل الراحة للمترددين على المجمع، والاعتماد على النظم التكنولوجية الحديثة التي تساهم في سرعة وإنجاز المهام.

كما تفقد محافظ بورسعيد، سير العمل داخل مركز الخدمات الاستيرادية التابع للجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة، للوقوف على آخر التطورات بالمركز، كما التقى عددا من العاملين داخل المركز لمتابعة عدد من ملفات عمل المركز، وإدارة الحصص الاستيرادية وتنظيم عمل الخدمات التجارية بالمحافظة.

وأشاد المحافظ بجهد العاملين بمركز الخدمات الاستيرادية، لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة بالتعاون مع الجهات المعنية، موضحا أن تطوير المركز يأتى مواكبًا لعمليات التطوير التى شهدتها كل الإدارات والمصالح الحكومية بالمحافظة، فى إطار مشروع المدينة الرقمية الذى انطلق من بورسعيد، موجها بالعمل دائما على تطوير أسلوب العمل بما يحقق أفضل مستوى من الأداء داخل المركز.