محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمركز الخدمات اللوجيستية.. صور

بورسعيد - محمد عزام

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، مركز الخدمات اللوجسيتية، لمتابعة سير العمل بالمركز والخدمات المقدمة للمتعاملين معه، حيث التقى خلالها عددا من المتعاملين مع المركز للاستفسارعن مستوى الخدمات المقدمة اليهم، كما تابع أداء العاملين بمنظومة النافذة الواحدة داخل المركز اللوجسيتي في ظل التحول الرقمي الذي تشهده محافظة بورسعيد.

وأشاد محافظ بورسعيد، بما تحقق من تطور ملحوظ فى مستوى الأداء بالمركز، بالتعاون مع كل الأطراف ذات الصلة والتي تساعد فى سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية بعد أن تم تطويره وتزويده وتجهيزه بأحدث الأجهزة الإلكترونية، لتساهم في سرعة ودقة العمل والتأمين وإحكام الرقابة وتقديم أفضل خدمة للمتعاملين مع الجمارك وفى أسرع وقت، فضلا عن الربط الإلكتروني لجميع الجهات عن طريق الشبكة الإلكترونية.

ووجه محافظ بورسعيد باستمرار تطوير أسلوب العمل، والتيسير على المتعاملين خلال إنهاء الإجراءات الجمركية، مؤكدا على تقديم كافة الدعم بما يحقق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة داخل المركز.