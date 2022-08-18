محافظ بورسعيد: قرب انتهاء أعمال تطوير المنطقة السابعة فى حى المناخ

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن قرب الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة السابعة بنطاق حى المناخ، فى إطار أعمال التطوير الشاملة التي تشهدها المنطقة، ضمن أعمال تطوير محور 23 ديسمبر.



وأكد محافظ بورسعيد، أن المنطقة السابعة تحولت إلى واحدة من أحدث المناطق المطورة علي أعلى مستوي خلال ثمانية أشهر وأصبحت نموذج للنهوض بالمناطق القديمة، موضحاً أن الأعمال التي تشهدها المنطقة السابعة بحي المناخ شملت رصف وتطوير الطرق الداخلية بين العمارات السكنية، وطلاء واجهات العمارات السكنية، وزيادة معدلات الإضاءة ، وزيادة عناصر التجميل والمسطحات الخضراء وعمل ممرات إنترلوك وإنشاء الحديقة والمسطحات الخضراء، فضلا عن رفع كفاءة شبكات الصرف الصحي وبالوعات الأمطار والإضاءة العامة وتوسعة وفتح الشوارع وإنشاء الأرصفة وأعمال الرصف المتكامل.



ووجه المحافظ بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من أوجه التطوير في أسرع وقت، مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية تضع اللمسات النهائية للانتهاء من التطوير في أقرب وقت.



وكان اللواء محافظ بورسعيد قد أعطي إشارة البدء للأجهزة التنفيذية بقيادة رئيس حى المناخ والشركة المنفذة للتطوير الشامل بعد زيارته للمنطقة في يناير الماضى، ووجه خلال جولة موسعة بدهان جميع العمارات السكنية بالمنطقة السابعة من الداخل والخارج للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى بالمنطقة، مشيرا إلى أن الأعمال تأتى فى إطار الخطة الموسعة لتطوير محور 23 ديسمبر والمناطق الواقعة في نطاقه.



المساكن فى حى المناخ



المنطقة السابعة ببورسعيد



دهانات مساكن المنطقة السابعة