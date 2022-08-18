محافظ بنى سويف يوجه بإعادة قيد طالبة بأولى ثانوى مراعاة لظروف والدها المريض

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ سويف، اللقاء المفتوح مع المواطنين الذين تقدموا بشكاوى ومطالب لإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة ، وذلك في حضور المواطنين بجانب رؤساء المدن، وكلاء الوزرات المعنيين ومديري عموم المديريات الخدمية والإدارات المختصة، للاتفاق على الحلول والبدائل المناسبة في اطار القانون والمتاح من امكانات.

ناقش المحافظ عدد من الشكاوى والمطالب، منها : التماس أحد المواطنين الموافقة على إعادة قيد ابنته بالمدرسة حرصا على مستقبلها ونظرا لظروفه المرضية وذلك كما ورد بالشكوى ، حيث أن ابنته مقيده بالصف الأول الثانوي مدرسه الثانوية الرياضية للبنات ببني سويف والتي كانت تقوم برعاية والدها المريض أثناء فترة مرضه وتناوله للعلاج الكيماوي مما اضطرت تلك الظروف في أنها تغيبت عن المدرسة ولم تتقدم لدخول الامتحان التيرم الأول وكذلك التيرم الثاني ، فيتم تطبيق القانون في حالتها برفض الطالب

ومن جانبه استجاب المحافظ لطلب ولي أمر الطالبة ، حرصا على مستقبلها ومراعاة لظروف والدها الصحية الصعبة ، موجها وكيل الوزارة بإعادة قيدها ، والذي أفاد بأنه سيتم إعادة قيدها وتنفيذ كل الاجراءات اللازمة لذلك.

أعرب المواطن عن سعادته بالاستجابة الفورية من المحافظ ، وحرصه على الوقوف على حالته الصحية والاطمئنان عليه ، مبديا شكره لتعاون المسئولين التنفيذيين معه.

ومن ناحية أخرى كلف المحافظ وكيل وزارة التموين باتخاذ ما يلزم حيال شكوى مواطن "صاحب مخبز"، يلتمس الموافقة على صرف حصة الدقيق لتشغيل مخبزه ، الذي قام بنقل مكانه وقد حصل على الموافقات اللازمة ، حيث أفاد وكيل الوزارة أنه سيقوم بعرض الموضوع مرة أخرى على وزارة التموين لإمكانية الحصول على الموافقة في أقرب وقت ممكن.