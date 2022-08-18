محافظ بنى سويف يقرر تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام من 230 لـ225 درجة

بنى سويف هانى فتحى

وافق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على تخفيض تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام من 230 إلى 225 درجة، في إطار الحرص على تخفيف العبء على كاهل أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بمرحلة التعليم الثانوي العام، وذلك في ضوء مراعاة كثافة الفصول المناسبة والمقررة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

جاء ذلك خلال لقائه الأستاذ محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،لاعتماد المذكرة التي تقدم بها،بشأن تخفيض الحد الأدني للقبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي المقبل 2022/2023، بالإضافة إلى الموافقة على تخفيض تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني لنفس العام

حيث أوضح وكيل الوزارة أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 2021/2022وقد بلغ عدد الناجحين في الدور الأول 56745 ،في حين يبلغ عدد الفصول المتاحة لطلاب الصف الأول الثانوي العام على مستوى المديرية 330 فصلاً،بعد النزول بالحد الأدني للقبول بمقدار"5 درجات "مع قبول الطلاب بمدارس الخدمات للثانوي العام بمجموع يقل "40 درجة"عن مجموع القبول بتنسيق الثانوي العام

كما وافق المحافظ على النزول بتنسيق القبول بمدارس التعليم الفني للعام الدراسي 2022/2023، بأنواعه المختلفة( صناعي ، تجاري ، فندق ، زراعي) ،بدرجات متفاوتة ، نظراً لعدم وصول مدارس التعليم الفني للمستهدف من قبول الطلاب بالصف الأول لهذا العام

من جانبه أضاف وكيل الوزارة ، أنه بعد دراسة الأماكن المتاحة بالمدارس، وفي ظل تطبيق منهجية الجدارات ببعض المدارس الفنية، فقد تمت الموافقة على التحاق الطلاب" الذين لم يحصلوا على الحد الأدني للقبول ببعض المدارس "بعد خفض مجموع القبول خلال المرحلة الثانية من التنسيق،على أن يتم قبول هؤلاء الطلاب بهذه المدارس" بالتقدم على نظام الخدمات كفصول مسائية "، طبقاً للقرار الوزاري رقم 160 لسنة 2020... وذلك على النحو التالي :

أولاً : التعليم الصناعي :

_ مدارس مركز بني سويف

الشهيد محمد صفوت الصناعات المتقدمة شرق بنين " 190درجة "، بني سويف الميكانيكية " 195 درجة"، بني سويف الكهربائية " 210 درجة"، بني سويف الزخرفية "185 درجة" ، بني سويف المعمارية "175درجة"، بني سويف الفنية بنات "200 درجة"، أبشنا الفنية بنات "185 درجة"، الشهيد حسين جمعة الفنية بنات بتزمت "185 درجة"، باروط الصناعية بنين "195 درجة"، باروط الفنية بنات "185 درجة"

_ مدارس مركز الواسطى



الشهيد أحمد محمد الشناوي " 185 درجة"

الشهيد محمد عبد الله حسين بنات " 190درجة"

_ مدارس مركز ناصر

ناصر الفنية بنات "180درجة"

مدرسة الرياض الفنية بنات "180درجة"

_مدارس مركز اهناسيا

اهناسيا الصناعية بنين "190درجة"

اهناسيا المعمارية بنين " 175درجة"

اهناسيا الفنية بنات " 195درجة"

• مدارس مركز ببا

ببا الصناعية بنين " 185 درجة"

الشهيد محمد حسين عبد المنعم الفنية بنات "195درجة"

أبو شربان الصناعية بنين " 175 درجة"

حسن عبد الرحيم الفنية بنات "175 درجة"

الشهيد شعبان فتحي على _الفنية بنات بقميش _" 175 درجة"

_مدارس مركز سمسطا

حسين جلال الصناعية بنين " 180درجة"

الشهيد حسام حسن عبد المعتمد الفنية بنات سمسطا " 180درجة"

_مدارس مركز الفشن

الفشن الصناعية بنين "180 درجة"

الفشن الفنية بنات " 180 درجة"

الفنت الشرقية الفنية بنات " 170 درجة"

الفنت الصناعية بنين "160"

الجفادون الصناعية بنين بكوم الرمل"160درجة"

_ بني سويف

التعليم المزدوج (فصول ملحقة صناعي بنين )"200 درجة"

التعليم المزدوج (فصول ملحقة صناعي بنات) "185 درجة"

ثانياً : التعليم التجاري والفندقي

_مدارس مركز بني سويف

التجارة بنى سويف ( بنين 220درجة) (بنات 200 درجة )

بلفيا التجارية المشتركة ( بنين 240 درجة) (بنات 140درجة )

باروط التجارية بنات ( 140درجة )

اهناسيا الخضراء التجارية المشتركة ( بنين 220درجة) (بنات 140درجة)

_ مدارس مركز الواسطى

الواسطى التجارية المشتركة ( بنين 220 درجة) (بنات 140درجة )

الشهيد عيد محمد سعد التجارية المشتركة بأبوصير ( بنين 220 درجة) (بنات 140 درجة)

_ مدارس مركز ناصر

ناصر التجارية المشتركة ( بنين 220درجة) (بنات 140درجة )

اشمنت التجارية المشتركة ( بنين 220 درجة) (بنات 140 درجة )

منشأة هديب التجارية المشتركة ( بنين 220 درجة) (بنات 140درجة )

_مدارس مركز اهناسيا

اهناسيا التجارية المشتركة ( بنين 220درجة) (بنات 140 درجة )

سدمنت التجارية (بنات 140درجة )

_مدارس مركز ببا

ببا التجارية المشتركة ( بنين 220درجة) (بنات 140 درجة )

_ مدارس مركز سمسطا

سمسطا التجارية المشتركة ( بنين 220درجة) (بنات 140 درجة)

_مدارس مركز الفشن



الفشن التجارية المشتركة ( بنين 220 درجة) (بنات 140 درجة)

بني سويف

الفندقية 3 سنوات بنين (230 درجة) بنات (180 درجة)

بني سويف التجارية المتقدمة ( بنين 200 درجة) (بنات 220 درجة)

فندق مزدوج " فصول ملحقة " بنين (200 درجة )

تجاري مزدوج "بنات 200 درجة "

ثالثا :التعليم الزراعي

_مدارس مركز بني سويف

بني سويف الزراعية (143درجة)

_ مدارس مركز ناصر

ناصر الزراعية (150 درجة)

_مركز الواسطى

الواسطى الزراعية (160 درجة)

_ مركز ببا

ببا الزراعية (150 درجة)

_ مركز الفشن

الفشن الزراعية (145 درجة)

_ مركز سمسطا

سمسطا الزراعية (140درجة)

زراعي مزدوج " فصول ملحقة" 190 درجة