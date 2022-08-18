محافظ الوادى الجديد يتابع الموقف التنفيذى لإنشاء المدرسة التكنولوجية بالخارجة

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الخميس، الموقف التنفيذى للمدرسة التطبيقية التكنولوجية بالخارجة، الجارى تجهيزها لدخول الخدمة مع بداية العام الدراسى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، يرافقه المهندس مجدى الطماوى سكرتير عام المحافظة المساعد والدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندسة إيمان صبر مدير فرع الأبنية التعليمية بالمحافظة.

ووجّه المحافظ بسرعة استكمال أعمال الإنترلوك بالفناء وإنشاء السور الفاصل بين المدرسة والمدرسة الفنية للبنات وفتح بوابات دخول وخروج منفصلة للمدرسة، كما تفقد أعمال تجهيز ورفع كفاءة ورش الكهرباء والاتصالات الملحقة وتأسيس البنية التكنولوجية بالفصول الدراسية، مشددًا على سرعة الانتهاء من الأعمال في الموعد المحدد.