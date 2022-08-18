محافظ المنيا يسلم الأم المثالية "وسام الكمال" تقديرًا لرحلة كفاحها

المنيا - حسن عبد الغفار

سلم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أمل حسين محمد السيد دياب، ابنة مركز سمالوط، الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة لعام2022، "وسام الكمال" من الطبقة الثانية والذي منحه لها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تقديراً لما قدمته من جهد وتضحيات وكفاح لتربية أبنائها خلال مسيرة من العطاء.

جاء ذلك بحضور ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، حيث أكد المحافظ حرص الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم الكامل للمرأة المصرية، تنفيذاً لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم وتمكين المرأة المصرية والتي تعد محورا أساسيا في خطة الدولة الشاملة للتنمية، مشيراً إلى أن المرأة المصرية كانت هي خط الدفاع الأخير والصلب في ظل الظروف والأحداث الصعبة، التي مرت بها مصر خلال السنوات الأخيرة.

ووجه المحافظ تحية فخر وتقدير إلى كل سيدة، كانت ولا زالت هي المعلم الأول للأخلاق والمبادئ، ومنبع العطاء.

وكان محافظ المنيا قد كرم أمل حسن، في مارس الماضي لحصولها على لقب الأم المثالية الأولى على مستوي محافظة المنيا لعام 2022.

وتعمل أمل، بالمدرسة الثانوية الزراعية بمركز سمالوط، ونجحت وهي أرملة منذ 2014 في تربية 3 من الأبناء، وحصلت الابنة على بكالوريوس الصيدلة، والابن على بكالوريوس حاسب آلى، والطفل الأصغر من مصابي التوحد نجح في الحصول على دبلوم زراعة وعملت على إعادة تأهيله ليتعافى ويحصل على دورات في التنمية البشرية، ثم قامت بإنشاء مركز لتأهيل وعلاج التخاطب والتوحد.



محافظ المنيا يُسلم الأم المثالية على المحافظة وسام الكمال



محافظ المنيا يُسلم الأم المثالية على المحافظة وسام الكمال



محافظ المنيا يُسلم الأم المثالية على المحافظة وسام الكمال