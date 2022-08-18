محافظ المنوفية يلتقى مسئول المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة

المنوفية - فريق المحافظات

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية بمكتبه، الدكتورة رحاب فراج مسئول تنمية وتطوير القدرات البشرية بالمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، وذلك فى إطار متابعة البرنامج التدريبى " تأهيل القيادات النسائية " بالمحافظة والجاري تنفيذه في الفترة من 2 أغسطس وحتى 5 أكتوبر 2022 بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمركز الدراسات الوطنية بشبين الكوم، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، ومدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام.

حيث أوضحت الدكتورة رحاب فراج أن تنفيذ برنامج تأهيل القيادات النسائية يأتى فى ضوء حرص واهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة للوصول إلى المناصب القيادية للمشاركة فى صناعة القرار كونها جزء أصيل من المجتمع، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى ثقل القدرات والمهارات الفنية والتخصصية للقيادات النسائية في مجال العمل لإعدادها للتطلع بمسئولياتها القيادية فى الحياة السياسية والجهاز الإدارى للدولة، فضلا عن بناء قدراتها فى التعامل مع التحديات المعاصرة للعمل الحكومي والارتقاء بالأداء المؤسسى والتأكيد على حقوقها ودورها الحيوي في تنمية المجتمع.

وأشارت مدير عام إدارة تنمية وتطوير القدرات البشرية إلى أن البرنامج يتم تنفيذه على مدار (15) يوماً ليضم حزمة من التدريبات في موضوعات التدريب والتطوير الشخصي والمؤسسي ومنها (الإدارة الدولية ، الإدارة الإستراتيجية والتخطيط، صنع القرار الإداري، الرقابة الإدارية، العمل الجماعى، التواصل، إدارة الموارد البشرية، الهيكل التنظيمي، الرشاقة التنظيمية، إدارة القوى العاملة المتنوعة، البيئة الخارجية والثقافة المؤسسية، الأخلاقيات ومسؤولية الشركة، التكنولوجيا والإبتكار، الابتكار وإدارة التغيير)، فضلا عن عقد (5) أيام تدريبية أونلاين تضم معسكرات (التطوير الشخصي، التطوير المؤسسي، ومناقشة المشروعات)، وعقب انتهاء التدريب يتم تكوين مجموعات عمل لصياغة مشروعات تخرج (Capstone) وتحديد موعداً للإختبار الدولى.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية أن المحافظة تعمل على تمكين العناصر النسائية بالجهاز الإدارى بالمحافظة وذلك إتساقاً مع توجهات القيادة السياسية بتعظيم دور المرأة كونها أحد محاور التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للبرنامج التدريبى لتخريج جيل واعد من القيادات النسائية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.