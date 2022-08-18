اليوم السابع
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محافظ القليوبية: صرف تعويض لأسرة الطفل المتوفي والمصابين بحادث انهيار سور مضيفة ببنها

الخميس، 18 أغسطس 2022 03:34 ص
محافظ القليوبية: صرف تعويض لأسرة الطفل المتوفي والمصابين بحادث انهيار سور مضيفة ببنها تفقد المحافظ للمصاب بمستشفى بنها الجامعى
القليوبية- إبراهيم سالم

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تابع عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، حادث انهيار سور بقطعة أرض علي ارتفاع 3 أمتار وطول 5 أمتار بشارع البحيرة بجوار مسجد التقوى بكفر الجزار بمدينة بنها، والذي نتج عنه وفاة طفل يبلغ من العمر 12 عاما، وإصابة 2 من المواطنين تصادف مرورهم بالطريق، وقد تلقت السيدة والتي تبلغ من العمر 40 عاما العلاج وخرجت من مستشفى بنها التعليمي، في حين تم نقل المصاب الآخر والذي يبلغ من العمر 19 عاما إلي مستشفى بنها الجامعي، حيث مازال يتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتوجه "الهجان"، إلي مستشفى بنها الجامعي واطمأن علي حالة المصاب وتلقيه العلاج ووجه بتوفير كافة الرعاية الطبية له، كما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف تعويض عاجل لأسرة الطفل المتوفي والمصابين.

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، والعميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، والعقيد أيمن عادل مأمور مركز شرطة بنها، والدكتور يوسف عرابي مدير الطوارئ بمديرية الصحة.

وكانت غرفه العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة قد تلقت بلاغ في حوالي الساعة 1.30 صباحا بانهيار سور قديم لقطعة أرض فضاء علي ارتفاع 3 أمتار وطول 5 أمتار بمنطقة كفر الجزار بمدينة بنها، أسفرت عن مصرع طفل يبلغ من العمر 12 عاما وإصابة 2 من المواطنين، وقد انتقلت علي الفور قوات الحمايه المدنية بقيادة العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية وتم فرض كردون حول موقع السور

الأهالى يتواجدون بالمكان
الأهالى يتواجدون بالمكان

 

السور المنهار
السور المنهار

 

المصاب بحادث انهيار سور مضيفة
المصاب بحادث انهيار سور مضيفة

 

انتقال الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمكان الحادث
انتقال الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمكان الحادث

 

انهيار جدار دار مناسبات
انهيار جدار دار مناسبات

 

بعد انهيار السور
بعد انهيار السور

 

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة

 

جانب من تواجد الأهالي بمكان الحادث
جانب من تواجد الأهالي بمكان الحادث

 

خلال تفقد المحافظ للمصاب بمستشفى بنها الجامعى
خلال تفقد المحافظ للمصاب بمستشفى بنها الجامعى

 

خلال رفع الأنقاض
خلال رفع الأنقاض

 

محافظ القليوبية يتفقد المصاب
محافظ القليوبية يتفقد المصاب

 

محافظ القليوبية ينتقل لمكان الحادث
محافظ القليوبية ينتقل لمكان الحادث

 

مكان العقار
مكان العقار

 


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