محافظ الشرقية يؤدى واجب العزاء لأسرة ضحايا "بهنباى" بالزقازيق

الشرقية- إيمان مهنى

أدى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، واجب العزاء والمواساة لأسر ضحايا قرية بهنباى بمركز الزقازيق، والذين لقوا مصرعهم إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر الإسماعيلية، أثناء توجههم لمدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، والذى أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 12 آخرين من أبناء القرية.

وقدم المحافظ واجب العزاء لأسر وأهالي المتوفين، معرباً عن بالغ حزنه لمصابهم الأليم، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويُلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وأجرى محافظ الشرقية اتصالاً هاتفياً بوكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية للاطمئنان علي الحالة الصحية لمصابي الحادث، والتأكد من توافر كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل والعودة لمنازلهم بسلام.

كما كلف المحافظ عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية بسرعة إنهاء إجراءات صرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا والمصابين طبقاً للقرار الوزارى المنظم للإغاثة، وكذا التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير كافة أوجه الرعاية والمساعدة اللازمة لأسر الضحايا والمصابين.

وقدم أهالي الضحايا الشكر لمحافظ الشرقية لحرصه على المشاركة في تقديم واجب العزاء والمواساة لهم بقريتهم بهنباي في مصابهم الأليم وتواصله مع المسئولين بمحافظة الإسماعيلية لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

رافق المحافظ في تأدية واجب العزاء الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد و عيد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي و محمد الاباصيري رئيس حي ثان.