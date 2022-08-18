اليوم السابع
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الخميس، 18 أغسطس 2022 04:59 م
أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية: زراعة 17 ألف متر نجيل طبيعى و365 شجرة بامتداد محور المحمودية

الخميس، 18 أغسطس 2022 04:34 م
محافظ الإسكندرية: زراعة 17 ألف متر نجيل طبيعى و365 شجرة بامتداد محور المحمودية زيادة المساحات الخضراء بالإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة برئاسة العميد محمد عابدين؛ تواصل أعمالها حيث قامت بزراعة نحو 17 ألف متر نجيل طبيعى بامتداد محور المحمودية باعتباره محور رئيسي بالإسكندرية.

وذلك بهدف زيادة المساحات الخضراء فى المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق ببدء العمل في المبادرة الرئاسية المعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وإعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة، أو تلك التي يتم رفع كفاءتها بالمحافظات.
 
وأوضح المحافظ أنه فيما يختص بزراعة الأشجار سواء المثمرة أو غير المثمرة على الطرق والمحاور المرورية؛ فقد قامت الإدارة العامة للحدائق المركزية بالمحافظة بزراعة 365 شجرة زينة (شجره تيكوما- وبونسيانا) بطول محور المحمودية، مؤكدا أنه تم التشديد بالبدء فوراً في زيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع الأحياء لتكون متنفس طبيعي للمواطنين.
 
وقد بدأت الإدارة العامة للحدائق المركزية برئاسة محمد خضر الحلواني ، في زيادة المساحات الخضراء في كل حي وقد تم التركيز على زراعة الأشجار المثمرة، بالإضافة إلى حصر كافة المساحات التي يمكن زيادة عدد الإشجار بها وتقليم الأشجار بشكل دوري، وذلك بالتنسيق مع جميع أحياء المحافظة.

 


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