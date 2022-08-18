محافظ الإسكندرية: حملات مكبرة لإزالة التعديات على أراضى هيئة الآثار ومديرية الزراعة

الإسكندرية - جاكلين منير

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة، بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة واسترداد حق الدولة فى مقدمة أولويات الجهاز التنفيذى بالمحافظة ومتابعة التنسيق بين جهات الولاية وبين الجهات المعنية بتنفيذ الحملات، مشيراً إلى أنه خلال اليوم السادس من المرحلة الأولى من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضى الدولة حيث تم إزالة التعديات على أراضى الدولة التابعة لهيئة الآثار المصرية الواقعة على ماريا A الغربية مركز ومدينة برج العرب بمساحة 1160 م2 وكذلك تنفيذ قرار إزالة التعدى على الأرضى الزراعية بقرية الغربانيات مركز ومدينة برج العرب.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، قامت المهندسة جيهان مسعود بالتنسيق بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظة ورؤساء الأحياء فى تنفيذ قرارات الإزالة لجميع التعديات بكل قوة وحزم، كما تابعت السكرتير العام المساعد نتائج الحملات اليومية مشددة على جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء بأهمية المرور على الأراضى التى تم تنفيذ الإزالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى.

ومن جانبه؛ أشار المهندس ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة، إلى أن حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة مستمرة بشكل يومى.