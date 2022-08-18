محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

أسوان - عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، ضرورة التدخل السريع لمواجهة أى معوقات فنية أو روتينية لسرعة إيجاد حلول جذرية لها لضمان الاستمرارية فى تنفيذ المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " وذلك وفق المخطط الزمنى المحدد لها، دون السماح بأى تقاعس أو تأخير فى استلام هذه المشروعات لتحقيق العوائد الإيجابية لأهالى القرى المستهدفة فى أقرب وقت ممكن، خاصة فى ظل قيام المحافظة بتوفير جميع قطع الأراضى اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات فى وقت قياسى.

جاء ذلك أثناء الاجتماع الدورى برئاسة محافظ أسوان لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان، ومحمد أبو غنيمة السكرتير العام، ومسئولى الجهات التنفيذية، بالإضافة إلى ممثلى لجنة دار الهندسة بمجلس الوزراء.

وأثناء الاجتماع شدد "عطية" على ضرورة المتابعة الميدانية لمعدلات تنفيذ المشروعات المختلفة فى كافة قطاعات العمل العام، وتلافى أى ملاحظات فنية تظهر أولاً بأول، بالإضافة إلى محاسبة المقصرين، واستبعاد المقاولين والشركات المتأخرة فى التنفيذ.

وخلال الاجتماع تابع محافظ أسوان معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة والتى تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1106 مشروعات ، وبتكلفة تصل لحوالى 21 مليارا و208 ملايين جنيه حيث تم الانتهاء من 239 مشروعا بتكلفة 2.8 مليار جنيه، فيما جارى العمل فى 638 مشروعا بتكلفة 15.8 مليار جنيه، بينما جارى التجهيز لبدء العمل فى 229 مشروعا بتكلفة 2.6 مليون جنيه.

وهو الذى يتوازى مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى المشروعات المستهدف تنفيذها إلى 2321 مشروعا داخل 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و380 نجع وكفر وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية .

وعلى جانب آخر، أكد أشرف عطية، محافظ أسوان، أهمية قيام اللجان الفنية المشتركة، والمشكلة على مستوى كل وحدة محلية بالمرور الميدانى على جميع المنشآت والمبانى العامة والخاصة داخل كل مركز ومدينة للتأكد من تنفيذ التوجيهات المتعلقة بترشيد إستهلاك الكهرباء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحازمة للالتزام بها.

وأشار المحافظ، فى بيان صحفى، إلى ضرورة الالتزام بإنارة عمود، وفصل آخر داخل الشوارع الرئيسية سواء كانت إتجاه واحد أو إتجاهين ، مع الإلتزام بإطفاء الإنارة لواجهات ومداخل المبانى الحكومية العامة ، علاوة على تخفيضها داخل المنشآت بما يوازى 50 % من إستهلاك شهر مايو ويونيو المنقضيين ، فضلاً عن فصل التيار الكهربائى بشكل كامل عقب إنتهاء مواعيد العمل الرسمية بإستثناء المواقع الخدمية الحيوية مثل المستشفيات والوحدات الصحية ومحطات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى وغرف العمليات.

وأعطى المحافظ، توجيهاته بتعميم إستخدام لمبات الليد للإنارة بالمبانى الحكومية ، وأيضاً إستبدالها بلمبات الصوديوم فى إنارة الشوارع ، ومراعاة ذلك فى مشروعات الخطة الإستثمارية الموحدة ، بالإضافة إلى العمل على شراء الأجهزة الكهربائية الأعلى كفاءة والأقل إستهلاك للطاقة ، مؤكداً على أهمية التوسع فى إستغلال أسطح المبانى الحكومية بتركيب محطات الطاقة الشمسية لإنتاج الطاقة اللازمة لها ، على غرار المحطة الشمسية بأعلى مبنى المحافظة بطاقة 100 كيلو وات / ساعة والمربوطة بالشبكة الموحدة للكهرباء.