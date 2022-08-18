اليوم السابع
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محافظة القاهرة تشغل خدمة الحى المتنقل بشرق مدينة نصر.. تقدم 42 خدمة

الخميس، 18 أغسطس 2022 11:54 ص
محافظة القاهرة تشغل خدمة الحى المتنقل بشرق مدينة نصر.. تقدم 42 خدمة السيارات المتنقلة
كتب سيد الخلفاوى

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تسلم حى شرق مدينة نصر بالقاهرة، سيارة مركز تكنولوجى متنقلة لتقديم الخدمات ميدانيا للمواطنين داخل قطاعات الحى المختلفة، تيسيرا عليهم فى تلقي الخدمات المرجوة، وذلك في إطار إيمان الدولة بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة، وحرصا من محافظة القاهرة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وتمكن السيارة الحي من تقديم خدماته من خلال قنوات جديدة ومتطورة والتخفيف من الأعباء الإدارية وتبسيط الإجراءات مع خلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات، بما يتناسب مع كل من متلقى الخدمة ومقدمها، وبما يحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات المنشودة في أسرع وقت وبأقل جهد.

ومن المقرر ان يعلن الحى عن موعد وأماكن تواجد المركز التكنولوجى المتنقل لحى شرق مدينة نصر، بشكل يومى علما بأن الأماكن المستهدفة التى يتواجد بها محال كثيرة.

وتقدم سيارة الحى المتنقل أكثر من 42 خدمة للمواطنين بدون الذهاب لديوان الحى، وبشكل إلكترونى وفورى، حيث لا تستغرق الخدمة 5 دقائق، بعيدا عن الوقوف فى طوابير أو التردد على شبابيك الموظفين، بالإضافة إلى أن السيارة تذهب مباشرة للمواطن بمكان عمله حيث تقصد هذه الخدمة الأماكن المزدحمة بالمحال .

وتضم سيارة الحى المتنقل 3 مكاتب مدعمين بأجهزة لاب توب، بالإضافة إلى خزينة وإمكانية الدفع الإلكترونى، وطابعة محمولة لطباعة التراخيص الجديدة ومكينة تصوير، وشاشة لعرض الخدمات الالكترونية المتاحة بالإضافة إلى نداء ألى على المواطنين متلقى الخدمة، وكاميرات مراقبة ورامب للمعاقين وأماكن انتظار داخل السيارة ومطهرات لليد للوقاية من فيروس كورونا.

وتقدم عربات الحى المتنقل ما يقرب من 42 خدمة متنوعة أشهرها " تجديد التراخيص للمحال وتجديد تراخيص إعلانات البروز أو طلب الحصول على مستخرج ، أو صورة من الرخصة ، وغيرها ، وتعمل هذه الخدمة من خلال انتقال السيارة "الحى المتنقل" لخدمة أصحاب المحال والأنشطة التجارية بنطاق الحى دون أن يذهب المواطنين للديوان العام وإهدار الوقت والتردد على شبابيك الموظفين.

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 الخدمات المتنقلة 

 

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 جانب من الخدمات المتنقلة 

 


الحي المتنقل

شرق مدينة نصر

القاهرة

خدمة المواطنين

تراخيص المحال



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