اليوم السابع
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مجلس الوزراء يقف دقيقة حدادا على ضحايا حادث كنيسة "الشهيد أبى سيفين"

الخميس، 18 أغسطس 2022 03:16 م
مجلس الوزراء يقف دقيقة حدادا على ضحايا حادث كنيسة "الشهيد أبى سيفين" الوقوف دقيقة حداد
كتبت هند مختار

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، اجتماع الحكومة بعد إجراء حركة التعديلات الأخيرة، بمقرها بمدينة العلمين الجديدة.
 
 
وخلال الاجتماع، دعا رئيس الوزراء إلى الوقوف دقيقة؛ حدادا على ضحايا الحادث الأليم الذى وقع بكنيسة "الشهيد أبى سيفين" فى منطقة المنيرة بمحافظة الجيزة، كما توجه الدكتور مصطفى مدبولى بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن الحكومة جميعا لمصر وقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالتعازى والمواساة لأسر ضحايا هذا الحادث، داعياً الله عز وجل أن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يتم شفاء المصابين، مؤكدا قيام أجهزة الدولة المختلفة بتقديم كل سُبل الدعم والرعاية لمصابى الحادث.
 
 
كما أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تم صرف التعويضات المقدمة لأسر ضحايا ومصابى الحادث.
 
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