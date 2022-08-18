وقال نائب مدير قسم المعلومات والصحافة بالخارجية الروسية، إيفان نيتشايف - للصحفيين اليوم الخميس، "في الثالث والعشرين من أغسطس الحالي، ستجري في موسكو جلسة مباحثات بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الخارجية السوري فيصل المقداد".

وأضاف "من المتوقع أن يجري تبادل مفصل للآراء حول القضايا الدولية والإقليمية على جدول الأعمال"، مشيرا إلى أن الوزيرين سيوليان خلال المباحثات اهتماماً خاصاً بالتسوية السورية وعمل اللجنة الدستورية السورية والوضع حول سوريا.

