قصة 5 مواقع أثرية بالإسكندرية تحتوى على كنوز نادرة غارقة فى قاع البحر.. صور

الإسكندرية - جاكلين منير

أكد إيهاب فهمى، رئيس الإدارة المركزية للآثار الغارقة بوزارة السياحة، أن مصر بها العديد من القطع الأثرية النادرة التى اكتشفت مؤخرا ولا يمكن حصرها، حيث ما زالت عمليات التنقيب مستمرة فى عدد من المواقع تكتشف المزيد من سحر الحضارة المصرية، وقال إن الإسكندرية تحظى بنصيب كبير من حجم الآثار الغارقة بمصر.

وأشار، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه يوجد بالإسكندرية 5 مواقع للآثار الغارقة أسفل قاع البحر، وهى الميناء الشرقى، قلعة قايتباى، الشاطبى، المعمورة، وأخيرا خليج أبو قير، وأضاف: "الميناء الشرقى أهم المواقع الأثرية بالإسكندرية، باعتباره جزءا من الحى الملكى القديم، حيث ما زالت بواقى أرصفة الميناء الشرقى القديم أسفل كورنيش الإسكندرية الحالى، بالإضافة إلى العثور على قطع أثرية مهمة من الحى الملكى، بالإضافة إلى المركب الغارقة وتمثال الكاهن الذى يحمل الإناء الكانوبى وقطع حجرية على شكل ثعبان.

وأوضح أنه حتى الآن لم يتم التأكد من اكتشاف قصر كليوباترا بمنطقة الشاطبى، ولكن هناك تنوعا كبيرا فى الآثار الغارقة، التى تم اكتشافها بمختلف المواقع بالإسكندرية، مثل الآثار الفرعونية والبطلمية، حيث كان البطالمة يزينون معابدهم بالآثار الفرعونية وحول رحلات الغطس السياحية داخل هذا المتحف المفتوح من الآثار الغارقة، قال: "هناك بالفعل رحلات الغطس السياحية التى ينظمها مركز الغوص التابع إلى اللجنة الدائمة للآثار، وهناك موقع مفتوح لاستقبال تلك الرحلات سياحة الغطس والغوص للآثار الغارقة أمام قلعة قايتباى، حيث مشروع الحماية البحرية الذى تم تنفيذه مؤخرا بقلعة قايتباى، والذى أدى إلى وضوح الرؤية أسفل الماء ووجود قطع أثرية ضخمة يصل وزنها الى أطنان، تتيح متعة السياحة للآثار الغارقة".

أما عن إتاحة المواقع الأخرى لسياحة الغوص قال رئيس الإدارة المركزية للآثار الغارقة إن سياحة الغوص بالميناء الشرقى صعبة بعض الشىء لتعكير المياه، وجار العمل على انتشال القطع الأثرية صغيرة الحجم من موقع خليج "أبو قير" حتى يمكن افتتاحه لسياحة الغوص. وحول التعامل مع القطع الأثرية النادرة التى يتم انتشالها من قاع البحر، قال إيهاب فهمى: "إن الإدارة بها 3 مخازن لحفظ الآثار، ولكن تتم معالجة القطع الأثرية التى تم انتشالها من البحر فى البداية قبل التخزين، وذلك للمعالجة من نسبة الملح وصيانة وترميم القطع الأثرى، ثم يتم نقلها الى المخازن، وهناك لجنة مشكلة من وزارة الآثار تقوم بانتقاء القطع الأثرية لوضعها بالمتاحف المختلف، حيث هناك قطع من الآثار الغارقة تم وضعها بالمتحف القومى والمتحف الرومانى والمتحف المصرى ومتحف مكتبة الإسكندرية والمتحف الكبير، ومتحف مطرح والغردقة، بالإضافة إلى بعض قطع الآثار الغارقة التى تم عرضها فى معرض كنوز مصر الغارقة منذ الذى يجوب دول العالم منذ عام 2005، وزار أمريكا وأوربا واليابان".



اثار اسفل شاطئ الشاطبى



اثار اكتشفت اسفل القلعة



اثار غارقة بمنطقة الشاطبى



اثار قلعة قيتباى



اثناء البحث فى الميناء الشرقى



اثناء البحث و التنقيب



احد القطع الاثرية الغارقة



اكتشاف حليات خزفية



اكتشاف كنوز الاثار بأبو قير



اكتشاف كنوز بالميناء الشرقى



الاثار الغارقة بقلعة قايتباى



البحث عن الكنوز الغارقة بخليج ابو قير



البحث فى خليج قايتباى



اناء تم اكتشافة بخليج المعمورة



اناء فخارى امتشف بأبو قير



اناء فى خليج ابو قير



بعض التماثيل التى تم انتشالها من أبوقير



تمثال الاله حابى



تمثال للاله حابى اكتشف فى أبوقير



تمثال لملك من العصر البطلمى بأبوقير



تمثال لملك من العصر البطلمى



تمثال لملكة من العصر البطلمى فى أبوقير



تمثلا الملكة البطلمية فى ابو قير



حلية خزفية 2



حلية خزفية 3



حلية خزفية



حوض من الجرانيت اكتشف فى ابو قير



خليخ قايتباى



رأس من الديوريت اكتشفت بخليج أبوقير



رحلة اكتشاف الكنوز الغارقة



سحر أسفل بحر الاسكندرية



عملات أثرية بأبو قير



عملات اثرية



عملة



كنوز الاثار الغارقة بالميناء الشرقى



مرساة حجرة تم امتشافها بالمعمورة



مصباح زيتى 2



مصباح زيتى



موقع الاثار الغارقة بقلعة قايتباى



ناووس من الجرانيت الاحمر بأبوقير



