"قانون ريس".. بايدن يقر تشريعا جديدا على اسم طفلة تبلغ من العمر 18 شهرا

كتبت: نهال أبو السعود

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن "قانون ريس" المصمم للمساعدة في حماية سلامة الأطفال الصغار من خلال تعزيز مطالبات الأمان للمنتجات التي تحتوى على بطاريات زر اليوم، الخميس.

وفقا لشبكة ان بي سي، تم تسمية التشريع ، المعروف باسم قانون ريس، على اسم ريس هامسميث ، فتاة تبلغ من العمر 18 شهرًا في تكساس توفيت بعد ابتلاع بطارية زر - البطاريات الصغيرة المستديرة الموجودة في العديد من الأجهزة والألعاب المنزلية.

بعد وفاتها ، جعلت والدة ريس، تريستا هامسميث، من مهمتها ضمان عدم تعرض أي والد آخر للألم والخسارة التي عانت منها عائلتها.

قال هامسميث: "أنا ممتن حقًا لأننا استطعنا أن نحضر شيئًا جيدًا من هذا، وأننا سنتمكن من حماية الأطفال الآخرين ومنع العائلات الأخرى من الاضطرار إلى المرور بما مررنا به أصبح مشروع القانون قانونًا لقد فعلنا شيئًا يمكن أن يحمي الأجيال القادمة".

كانت ريس تبلغ من العمر 16 شهرًا في أكتوبر 2020 عندما ظهرت عليها أعراض تشبه أعراض الزكام ، بما في ذلك انسداد الأنف، واصطحب الزوجان ابنتهما لرؤية طبيب أطفال ، قالت إنها اشتبهت في إصابة ريس بالخناق ، وهي عدوى في الشعب الهوائية العلوية ، ووصفت لها دواء.

بعد فترة وجيزة ، اكتشفت الأسرة أن بطارية زر مفقودة من جهاز التحكم عن بعد في منزلهم. بعد البحث على الإنترنت واكتشاف أن أعراض ابتلاع زر البطارية - بما في ذلك السعال والصفير أثناء التنفس وانزعاج في الصدر التي تطابقت مع اعراض ابنتهما عادا الى المستشفى، وأكدت الأشعة السينية وجود بطارية بالقرب من الجزء العلوي من مريء ريس.

بعد قضاء ستة أسابيع في المستشفى وخضوعها لعمليات جراحية مختلفة ومحاولات لمحاولة إنقاذ حياتها ، توفيت ريس في 17 ديسمبر 2020.

يصف هامسميث بطاريات الأزرار بأنها "خطر خفي" لأنها تستخدم في العديد من العناصر ، بما في ذلك أجهزة التحكم عن بعد ، وأجهزة السمع ، ومقاييس الحرارة ، والشموع الصغيرة ، والمجوهرات التي تعمل بالبطاريات ، وبطاقات المعايدة ، وسلاسل المفاتيح ، ولعب الأطفال وحتى فرش الأسنان.

بموجب قانون ريس، سيطلب من لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية إنشاء معايير أمان ، مثل مطالبة الشركات باستخدام ملصقات التحذير الخاصة بالمنتج ، والتعبئة والتغليف لحماية الأطفال ، والالتزام بمعايير الأداء لضمان عدم تمكن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات من الوصول إلى بطاريات الأزرار.