قافلة طبية مجانية بقرية أبودياب في قنا اليوم الخميس

أعلنت مديرية الصحة بقنا، عن تنظيم قافلة طبية بقرية أبو دياب التابعة لمركز دشنا شمال قنا، اليوم الخميس، وذلك بدءًا من الساعة 10 صباحًا وحتي 3 عصرًا.
وأوضحت مديرية الصحة، أن تنظيم القافلة الطبية الموسعة بمراكز قنا ودشنا ونجع حمادى، جاء بالتنسيق بين اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة طنطا، ومؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية.
وأشارت مديرية الصحة، إلي أن القافلة تستهدف الكشف المجاني علي المواطنين في القري الأكثر احتياجا وتقديم العلاج المجاني مع إجراء عمليات جراحية في التخصصات الطبية المختلفة، تحت إشراف أساتذه بكلية طب طنطا.
قافلة طبية مجانية بقرية أبودياب في قنا اليوم الخميسالخميس، 18 أغسطس 2022 12:00 ص
قافلة طبية - أرشيفية
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أعلنت مديرية الصحة بقنا، عن تنظيم قافلة طبية بقرية أبو دياب التابعة لمركز دشنا شمال قنا، اليوم الخميس، وذلك بدءًا من الساعة 10 صباحًا وحتي 3 عصرًا.
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